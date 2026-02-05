Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de cipin ambulansa çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir cipin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:41 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:41
        34. Cadde'de dün gece saatlerinde M.B. idaresindeki 38 ADM 056 plakalı cipin K.B'nin kullandığı 33 DGH 79 plakalı hasta taşıyan ambulansa çarptığı kazanın görüntüsüne ulaşıldı.

        Bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, cipin çarptığı ambulansın devrildikten sonra sürüklenmesi yer aldı.

        Trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanmış, ambulansın Tarsus ilçesinden alınan hastayı Yenişehir ilçesindeki bir özel hastaneye götürdüğü öğrenilmişti.

