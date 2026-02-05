Mersin'de cipin ambulansa çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir cipin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. 34. Cadde'de dün gece saatlerinde M.B. idaresindeki 38 ADM 056 plakalı cipin K.B'nin kullandığı 33 DGH 79 plakalı hasta taşıyan ambulansa çarptığı kazanın görüntüsüne ulaşıldı. Bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, cipin çarptığı ambulansın devrildikten sonra sürüklenmesi yer aldı. Trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanmış, ambulansın Tarsus ilçesinden alınan hastayı Yenişehir ilçesindeki bir özel hastaneye götürdüğü öğrenilmişti.

