        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin refüje çarpıp devrilmesi sonucu ağır yaralan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:42
        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin refüje çarpıp devrilmesi sonucu ağır yaralan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde dün kullandığı motosikletin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada ağır yaralanan Mikail Lafatan (27), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Lafatan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

