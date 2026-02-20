Canlı
        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 17:55 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:55
        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ekiplerince 14 Şubat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 42 bin lira, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 3 tabanca, 27 fişek, 28 cep telefonu, 28 uyuşturucu hap ve tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda suç gelirinden elde edildiği belirlenen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça, 13'ü de hakimlikçe adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi, diğer 13'ü ise hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

