Tarsus'ta kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere gerçekleştirdiği denetimlerde kumar oynatıldığını belirledi. Ekipler, 6 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.​​​​​​​

