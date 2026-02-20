Canlı
        Tarsus'ta kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Tarsus'ta kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:42
        Tarsus'ta kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere gerçekleştirdiği denetimlerde kumar oynatıldığını belirledi.

        Ekipler, 6 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı.

        Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

