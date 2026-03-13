Mersin'de priz, ampul ve bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde priz, ampul ve bakır kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımına devam edilen konutlardan priz, ampul ve bakır kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 524 priz çerçeve başlığı, 425 priz, 458 ampul, 321 duy ve 600 metre bakır kablo ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
