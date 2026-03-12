Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin merkezli ihalelerde usulsüzlük operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde usulsüz yaptıkları iddiasıyla yakalanan 20'si kamu görevlisi 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında dün 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Mersin, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, ekiplerin 7 ildeki operasyonunda 20'si kamu görevlisi 23 zanlı yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

