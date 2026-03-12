Mersin'deki "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" soruşturmasında 26 zanlı adliyede

Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da olduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 şüphelinin yakalanmasının ardından sabah saatlerinde aralarında Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı 20 şüpheli daha gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakıldı, Uyan ve bazı belediye çalışanlarının aralarında yer aldığı 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



- Soruşturma süreci



Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde Özel Kalem Müdürü Uyan ve yakınlarının mal varlıklarında dikkati çekici artış olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesinden para girişlerinin bulunduğunun belirlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, belediyeden firmalara aktarılan paraların, Uyan ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürülmüştü.



İncelemede, Büyükşehir Belediyesine doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu saptanmıştı.



Yapılan tespitler sonrası polis ekiplerince 11 Mart'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapılmış, 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulmuştu.

