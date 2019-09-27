Mersin’de polisle şüpheli arasında film gibi kovalamaca Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobil ve sürücüsüne polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheli durmak yerine kontrol noktasından otomobiliyle hızla uzaklaştı. Çok sayıda polis ekibi tarafından takip edilen şüphelinin otomobili uzun kovalamacanın ardından Erdemli ilçesinde durduruldu. Ancak otomobil sürücüsü, bu kez de Mersin Antalya D400 karayolunda yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak kaçamayacağını anlayan şüpheli kendisini yol ortasına attı. Bu esnada polisler havaya ateş açtı. Şüphelinin yakalanmasının ardından güvenlik güçleri tarafından otomobilde inceleme yapıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin durdurulması ve yaşanan kovalamaca bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananlar film sahnesini aratmadı.

MERSİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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