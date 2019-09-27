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Mezitli'de yaşlılar aktif olarak yaşam sürdürüyor Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma ...

İHA

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Aktif Yaş Alma Evi'nde, ileri yaştaki insanları psikolojik ve sosyal açıdan rahatlatacak el sanatları, müzik çalışmaları, ritm terapi ve kitap okuma etkinlikleri, bahçe çalışmaları, yürüyüş ve spor aktiviteleri yapılıyor.

Mezitli'de yaşlılar aktif olarak yaşam sürdürüyor Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evinde ileri yaştaki insanları psikolojik ve sosyal açıdan rahatlatacak el sanatları, müzik çalışmaları, ritm terapi ve kitap okuma etkinlikleri, bahçe çalışmaları, yürüyüş ve spor aktiviteleri yapılıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’ne ilgi her geçen gün artıyor. Aktif Yaş Alma Evi’nde, ileri yaştaki insanları psikolojik ve sosyal açıdan rahatlatacak el sanatları, müzik çalışmaları, ritm terapi ve kitap okuma etkinlikleri, bahçe çalışmaları, yürüyüş ve spor aktiviteleri yapılıyor.
Merkez Mahallesi Gedizler Otomotiv arkasında bulunan Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi sorumlusu Emine Koca da, aktif yaşlanmak istediğini ve kendisine böyle bir fırsat verildiği için mutlu olduğunu söyledi. Emekli öğretmen Koca, tüm vatandaşları Gülbahar Özmen Aktif Yaşlanma Evi’ni kullanmaya davet ederek, "6 yıldır Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi’nde gönüllü olarak görev yapmaktayım. Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi’ndeki en büyük amacımız, alzheimer hastalığının önüne geçebilmek. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın ve hayırsever hanımefendi Gülbahar Özmen’in bizlere tahsis ettiği bu şirin evde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanları alzheimer hastalığından korumak ve hastalığı ötelemek için haftanın çeşitli saatlerinde farklı etkinlikler düzenliyoruz. Daha çok 65 yaş üstü emekliler çalışmalarımıza katılıyor. Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı beraber aktif yaş almaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Aktif Yaş Alma Evi’nde yaptığı ürünleri satarak, gelirini Alzheimer Derneği’ne bağışladıklarını ifade eden Ayşe Öztürk ise "5 yıldır aktif yaş alma bölümünde görevli olarak çalışıyorum. Mezitli’de bulunan Aktif Yaş Alma Evi’nde çok farklı ürünler yapıyoruz. Çeşitli stantlarda bu yaptığımız ürünleri satarak Alzheimer Derneğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burayı yaşatmak için elimizden gelen tüm cabayı sarf ediyoruz. Farklı insanlarla tanışıyor, faydalı sohbetler ediyoruz. Çok farklı ve keyifli çalışmalarımız oluyor. Hayırsever Gülbahar Özmen’e ve Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Aktif Yaş Alma Evini tesadüfen gördüğünü ve sürekli gelmeye devam ettiğini dile getiren Melisa Marufoğlu da “Tesadüfen burada yürüyüş yaparken Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi dikkatimi çekti ve tanışmak için içeri girdim. Buranın çok güzel bir yer olduğunu öğrendikten sonra sürekli gelmeye devam ettim. Burası hayatıma çok fazla renk kattı. Çok aktif işler ve etkinlikler yapıyoruz. Yeni insanlarla tanıştık yeni şeyler öğrendik. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Takipçisiyiz ve çalışmalarında kolaylık diliyoruz” diye konuştu.
Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edindiğini belirten emekli öğretmen Mustafa Akınbay ise, "Aktif Yaş Alma Evi düzenli ve sürekli ziyaret edip çalışmalar yaptığım muhteşem bir yer. Arkadaşlıklar ve dostluklar kazanıyor ve çok keyifli sohbetler ediyoruz. Burada haftanın belirli günlerinde etkinlikler oluyor ve o etkinliklere bizler de katılıyoruz. Bazı zamanlarda psikolog ve doktorlar gelerek Alzheimer hastalığıyla ilgili bilgiler veriyorlar. Yeni şeyler öğreniyor ve kendimizi burada çok mutlu hissediyoruz. Çok güzel bir bahçemiz var. Artık buraya gelip oturmak ve çalışmalar yapmak bizler için bir alışkanlık haline geldi. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Mezitli'de yaşayan belli bir yaşın üzerindeki kimselerin burada güzel vakit geçirmelerini ve kaliteli bir biçimde yaşamlarını sağlamayı amaç edindiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Türkiye’de 65 yaş üstü toplum alzheimer tehdidiyle karşı karşıya. Alzheimer Derneği’ne göre Türkiye’de 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Alzheimer tehdidine karşı 2017 yılında Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evimiz umut olmaya devam ediyor. Çeşitli faaliyet olanakları Aktif Yaş Alma Evimizde mevcut. En büyük amaçlarımızdan biride sağlıklı bir kent oluşturmaktır. Sağlıklı bir kent yapamazsak, insanlar mutlu ve özgür olmazsa yaptığımız hiçbir şeyin anlamı olmaz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

MERSİN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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