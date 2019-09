Seçer: "Hal esnafımızın işini kolaylaştıracak bütün fiziki koşullar iyileştirilecek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü koordinesinde her ay bir ilçede düzenlenen 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında Silifkeli muhtarlar ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü koordinesinde her ay bir ilçede düzenlenen 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında Silifkeli muhtarlar ile bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlığında gerçekleştirin, il, ilçe kamu kurum ve kuruluşlarında görevli müdürlerin de katıldığı toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri dinlendi, gerekli çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıların, Valilik tarafından her ay gerçekleştirildiğini ve İçişleri Bakanlığı tarafından talimatlandırılarak yapıldığını vurgulayan Seçer, “Bu toplantılar, bizim açımızdan faydalı olan toplantılar. Biz Belediye olarak da Valilik’ten bağımsız da muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ancak bu tip toplantılara da diğer kurumlarla bir arada olduğu için katılıyoruz. Çünkü kurumlar arasında görev, yetki dağılımında sıkıntılar oluyor. Bu ortamlarda bu sıkıntılara çok çabuk müdahale edilebiliyorsunuz. Çünkü bütün kurum temsilcileri orada oluyor” dedi.



"Herkes bölgesindeki sorunları bize iletiyor"

Toplantıda, bütün muhtarlara söz verildiğini ve kendilerini tek tek dinlediklerini ifade eden Seçer, “Herkes bölgesindeki sorunları bize iletiyor. Bizlerin de bu konuda yaptığımız çalışmaları aktarma ortamı doğuyor. Bunların süreklilik arz etmesi, istikrarlı bir şekilde yapılması bizler için son derece olumlu. Çünkü biz de hizmet yapmak istiyoruz. Bir an önce problemlere müdahale edelim, bunu süratli yapalım istiyoruz. Çünkü insanlar haklı olarak beklenti içerisinde. İnsanların sorunları var. Yol sorunu, su sorunu, elektrik kesintisi, ormanla ilgili sorunu, birçok alanda önemli sorunlar yaşıyorlar. Bizle ilişkili olanları da biz değerlendirdik. Genelde yol konusunda talepler çok yoğun. Sorunlar da yoğun. Tabi sorun olunca da çözüm noktasında talep yoğun oluyor” şeklinde konuştu.



"Seçim sonrası yaşanan kaos yada telaş ortadan kalktı"

Silifke'nin daha çok turist ağırladığı bölgelerde temiz su, kanalizasyon, arıtma gibi konuların yoğunlukta olduğu sorunları dinlediklerini dile getiren Seçer, “Özellikle sahil şeridinde olan mahallelerimizin, Silifke'nin daha çok turist ağırladığı bölgelerde temiz su, kanalizasyon, arıtma gibi sorunları çok yoğun. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında önemli fark olduğu için buralarda yazın çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Tabii bizler çözüm için varız. Yoğun bir süreç yaşıyoruz. Yeni bir belediye yönetimi olmanın verdiği bir yoğunluk var. En azından ilk günleri aştığımızı görüyorum. Seçim sonrası yaşanan kaos ya da telaş ortadan kalktı. Artık düzene giriyoruz. Bizler de bazı dengeleri oturtuyoruz. Artık Meclis’ten de süratler kararlar çıkartabiliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Açıkçası bunlar da bizim işimizi kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.



"Hizmet edeceğiz, kararlıyız"

Önümüzdeki günlerde gözle görülür, elle tutulur, insanları memnun edecek projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Seçer, “Hizmet etmek için finansa, bilgili kadrolara ve irade ortaya koymaya ihtiyaç var. Bunları sağlamaya çalışıyoruz. İrademizde bir sorun yok. İrademiz ortada. Hizmet edeceğiz. Kararlıyız. Liyakatli, birikimli kadrolar oluşturuyoruz. Onlar olmasa iş yapmanız, bu kenti yönetmeniz mümkün değil. Ülkenin ekonomik bir darboğazdan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Devraldığımız belediye de öyle ahım şahım düzen, tertip içerisinde, finansal sorunları olmayan bir belediye değildi. Ama onları da aşacağız. O iddia ile geldik. Önümüzdeki günlerde çok daha gözle görülür, elle tutulur, insanları memnun edecek projeler hayata geçecek" diye konuştu.



"Silifke verimli topraklar üzerinde olan bir ilçemiz"

Muhtarlarla buluştuktan sonra, SilifkeAtayurt Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde çalışan esnafları ziyaret eden Seçer, “Silifkemiz önemli bir tarımsal üretim merkezi. Türkiye'nin önemli katma değeri yüksek ürünlerinin üretildiği bölge. Verimli topraklar üzerinde olan bir ilçemiz. Başta çilek olmak üzere, üretim kalemleri içerisinde narenciyeden birçok değerli turfanda, sebze çeşitlerine kadar her türlü üretim yapılabilen bir yer. İklim olarak zaten doğal bir sera konumunda, mikroklima bir iklim. Çok zengin bir bölge burası. Diğer taraftan tarihi ve kültürel birikimi var. İnsan kaynağı çok muazzam” şeklinde konuştu.

Hal esnafıyla değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Seçer, “Hal esnafımız, diğer taraftan hem esnaflık yapan, hem üreticilik yapan değerli dostlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, beraberce bazı değerlendirmeler yaptık. Hali gezdik. Şu anda sakin bir zaman. Genelde halde işler sabah erken başlar ve erken saatte biter. Şimdi de bir çaylarını içeceğim. Hem üreticimizin, hem komisyoncu esnafımızın, hal esnafımızın işini kolaylaştıracak bütün fiziki koşullar iyileştirilecek. Bu tartışmasız. Burada üretim ekonomik değere dönüşüyor, burada satılıyor. Üretici açısından da, komisyoncu esnafı açısından da işi ciddiye almamız lazım. Onları sıkıntıya sokacak bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, SilifkeAtayurt Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde gerçekleştirdiği genişletme çalışmaları kapsamında 43 olan dükkan sayısını, 16 yeni dükkan açarak 59’a çıkardı. Bu sayede büyüyen halin kapasitesi yüzde 27 arttı.

