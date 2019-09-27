Yılmaz: "Dünya turizminde bizde varız"

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı da olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tarih, kültür ve doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı bir coğrafyada yer alan Mersin’in önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Kentimizin kültür değerlerinin ön plana çıkarılarak hak ettiği değeri görmesi için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz, toplumda turizm bilincini geliştirmek ve iç turizmi canlandırmak" dedi.

Bacasız sanayi olan turizmin ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Turizm, dünyada hızla gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Kentimizde turistik ziyaretlerin arttırılması ve başta kültürel miras olmak üzere değerlerimizin ziyaret edilmesi turizm kenti olmamızda büyük öneme sahip. Deniz, tarih ve kültürel miras anlamında dünya turizm kentlerine baktığımıza Mersinimizin geri kalan bir yanı olmadığını hepimiz biliyoruz. 321 kilometrelik sahil şeridiyle, önemli bir sahil kenti olan Mersinimizin, turizm çeşitliliğini zenginleştirerek güzelliklerini daha fazla duyurmamız, ön plana çıkarmamız gerekiyor. Kentimizde yatırım yapmak isteyen turizm paydaşlarımıza ve ziyaretçilere kapımız sonuna kadar açık. Mersinimizin özverili çalışmalarla hem Türkiye’de hem de dünyada hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Çünkü dünya turizminde bizde varız. Bu vesileyle kentlerin turizminin gelişmesinde katkı sağlayan herkese başarılar diliyor, Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

MERSİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:38

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.