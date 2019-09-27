Mersin Üniversitesi (MEÜ) koordinatörlüğünde ulusal ve uluslararası 35 kurumun işbirliğinde yürütülen MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği başladı.

Avrupa Komisyonu tarafından Horizon2020 programı kapsamında, International Mersin Science Night (MERSCIN) ve TÜBİTAK4007 programı kapsamında desteklenen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Yenişehir Fuar Merkezinde başladı. Projelerin açılış törenine, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tabak, Konya Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Deniz, Mersin Üniversitesi ile ilk günden bu yana sürekli birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Mersin’de bilim şenliğinin düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bilimin daima insanlığın hizmetinde olduğunu ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağladığını belirten Deniz, “Gençlerimizi bilime teşvik etmek ve farkındalık açısından bu etkinliğin çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı ise iki gün sürecek etkinliklerin verimli geçeceğine ve kendini bilime verecek öğrencilere iyi bir örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Çok sayıda katılımcı ve destekçinin yer aldığı büyük projelerde başarı sağlamanın zor olduğunu vurgulayan Yağcı, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Mersin Bilim Şenliğinin, başarıyla düzenlenmesinden dolayı Avrupa Komisyonunun da dikkatini çektiğini dile getirdi. 3 ulusal, 3 uluslararası destekçi, 5 yerel yönetim, 7 kamu kurumu, 11 üniversite ve 7 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen şenlikte 23 okulun yer aldığını söyleyen Yağcı, şenlikte 6 farklı ülkeden 8 kurum, 18 uluslararası katılımcının yer alacağını ve 108 atölye odacığında 196 atölye çalışması sergileneceğini belirtti. Yağcı, “Çok sayıda insanın emek verdiği, bilimin nimetlerinin neler olduğunu sunmaya çalıştığı büyük bir etkinlik bu. Amacımız, bilimin gençler arasında yer edinmesini sağlamak. Şunu unutmamalıyız; bilim merakla başlıyor. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin önce merak etmelerini, araştırmalarını ve daha sonra keşifler, inovasyonlar yapmalarını sağlamak” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Araştırma Yürütme Ajansı Sektör Başkanı Alan Craig da Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin Türkiye’de yapılmasının ve iki günlük etkinlik boyunca ortaya çıkacak etkileşimin önemine değindi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Vali Yardımcısı Deniz, stantları gezerek öğrencilerden ve katılımcılardan bilgi aldı.

MERSİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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