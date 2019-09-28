Av. Moral: “Konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini aştı”

– Mersin Barosu, Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde ‘İcra İflas Hukuku ve Konkordato’ konulu seminer düzenledi. Av. Refik Moral, Türkiye’de konkordato ilan eden şirket sayısının 3 bini aştığını söyledi.

Mersin Barosu’nun düzenlediği ‘İcra İflas Hukuku ve Konkordato’ konulu seminere, Samsun Barosu Üyesi Av. Refik Moral konuşmacı olarak katıldı. Mersin Barosu konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve icra müdürleri katıldı.



“İflasın ertelenmesi müessesesi kötüye kullanıldı”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, devletin en son evinin icra evi olduğunu belirterek, avukatların hangi davayı alırlarsa alsınlar, hangi bölümde uzmanlaşırlarsa uzmanlaşsınlar, sonuçta icraya gelmek zorunda olduklarını söyledi. Yeşilboğaz, “Bir hakkın teslimini icra yapar. İcra müdürlüklerinde yapılan işlerin nasıl yürütüldüğünü bilmek zorundayız. Bu seminerde en ince ayrıntısına kadar konuyu öğreneceğimizi düşünüyorum” dedi.

2004 yılına kadar konkordatonun yasal mevzuatta hakim bir ilke olduğunu ve uygulandığını ifade eden Yeşilboğaz, “7101 Sayılı İcra İflas Kanununda yapılan bir değişiklikle iflasın ertelenmesi müessesesi kötüye kullanılarak, alacaklıların zarara uğramasına neden olan bir sistem haline geldi ve kangren haline dönüştü. OHAL döneminde iflas erteleme yasakladılar. Yerine yeniden konkordatoyu ihdas etmeye çalıştılar. Yeni bir kanun çıkarılarak, yeni bir düzenleme yapıldı ama bir süre sonra o kanunda da birtakım değişiklikler yapıldı. Birçok meslektaşımız bu konuda eğitim aldı. Daha sonra eğitimleri de kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle geçersiz kılındı. Meslektaşlarımızın o eğitimlerini, ek eğitimle takviye edeceğiz ve sertifikalarını vereceğiz. Umarım 7101 Sayılı İcra İflas Kanununda yapılan bu değişiklikler, uygulamanın son halidir” diye konuştu.



“Konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini aştı”

Daha sonra yaptığı sunumuyla 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında bilgiler veren Av. Refik Moral, konkordato ilan eden şirket sayısının 3 bini aştığını söyledi. Moral, “Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıyı İcra İflas Kanunu ile geçeceğiz. Başka geçiş yolu yok. Türkiye’deki dar boğazdan çıkış yolu sadece budur” ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından Baro Başkanı Yeşilboğaz, Av. Moral’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

MERSİN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:08

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