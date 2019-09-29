Anamur'da orman yangını

Her şey dahili yanlış anladı! Çantadan market çıktı!

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı Mahallesi Aralar mevkisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 65 kişilik ekip, 6 arazöz 3 su tankı ile alevlere müdahalede bulunurken, bölge halkı da çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 5 teknik eleman ve 3 itfaiye aracı da katıldı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.



MERSİN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:35

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.