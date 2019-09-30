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Mersin'de kadın öğretmenin darp edilmesine tepki Kadın öğretmenin darp edilmesi sendikaları bir ...

İHA

Mersin'de bir öğrenci velisinin kadın öğretmeni darp etmesi, okul önünde protesto edildi. Eğitim sendikalarının tamamı saldırı dolayısıyla bir araya gelirken, ilkokul öğrencileri de pankart ve sloganlarla öğretmenlerine sahip çıktı.

Mersin'de kadın öğretmenin darp edilmesine tepki Kadın öğretmenin darp edilmesi sendikaları bir araya getirdi, minik öğrenciler destek verdi Mersin'de bir öğrenci velisinin kadın öğretmeni darp etmesi, okul önünde protesto edildi Eğitim sendikalarının tamamı saldırı dolayısıyla bir araya gelirken, ilkokul öğrencileri de pankart ve sloganlarla öğretmenlerine sahip çıktı

Mersin'de bir öğrenci velisinin kadın öğretmeni darp etmesi, okul önünde protesto edildi. Eğitim sendikalarının tamamı saldırı dolayısıyla bir araya gelirken, ilkokul öğrencileri de pankart ve sloganlarla öğretmenlerine sahip çıktı.
Bugün öğle saatlerinde olayın gerçekleştiği Vali Şenol Engin İlkokulu önünde bir araya gelen eğitim sendikaları üyeleri ile öğretmenler, erkek bir veli tarafından gerçekleştirilen olayı protesto etti. Afişler ve sloganlar atarak tepkileri dile getiren eğitimcilere, okulda okuyan minik öğrencilerde 'öğretmene şiddete hayır' yazılı afişlerle destek verdi. Burada konuşan Türk EğitimSen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, Türk kültüründe kadına şiddetin olmadığını kaydederek, "Öğretmene saygı gösterilir, baş tacı edilirdi. Nereye gidiyoruz böyle, yazıklar olsun. Bu tür saldırıların aynı okulda eğitim gören çocuklarımızı da etkilediğini, öğrencilerimizin küçücük yüreklerinde tamiri imkansız yaralar açtığını da unutmayalım. Hiçbir sendika ayrımı yapmadan eğitim çalışanlarına yapılan bu barbarca davranışları lanetliyor, kınıyor ve bu saldırıda şiddete maruz kalan Nigar öğretmenimizin şahsında bütün eğitim camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir" dedi.
Eğitimİş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar ise kamu çalışanlarına yönelik yapılan saldırılarla ilgili caydırıcı cezaların olması gerektiğini belirterek, "Okullar eğitim ve öğretim yuvalarıdır. Şiddetin girmemesi gereken alanlardır. Bu sorumsuz velinin okulda öğretmene ve öğrencilere yaşattığı travmanın bir bedeli olmalıdır. Artık okullarda öğrenciye soru sormaya, yerine otur demeye, yerini değiştirmeye korkuyoruz. Öğretmene hakaretin ve şiddetin bu kadar çok olduğu bir ortamda başarı beklemek hayal olur. Ruh sağlığı bu tür insanlara ağır cezalar verilmeli ki bir daha öğretmene hiç kimse şiddet uygulamaya cesaret etmesin" diye konuştu.
Eğitim BirSen Mersin Şube Başkanı Abdullah Çelik de bu saldırılara karşı hem toplumun hemde yetkililerin önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmemiz imkansız. Çünkü eğitimcilere yapılan saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir ve doğaları gereği birbirine ilgisiz uzaklıkta iki alandır, öyle olmalıdır. Öğretmenlerimizin bu şiddet sarmalından kurtarılıp, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri saldırılara karışanlar kanunlar önünde hak ettikleri cezaları almalı, tedbiren ve acilen de kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından eğitimciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Olayın geçmişi
27 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, okulda öğretmenlik yapan Nigar Özçelik (50) ile tartışmaya başladı. Daha sonra velinin eşinin gelmesiyle tartışma büyürken, kısa sürede olay kavgaya dönüştü. Öğretmenin kafasını kapıya sıkıştırıp darp ettiği ileri sürülen veliyi, diğer öğretmenler ve idareciler sakinleştirdi.İhbar üzerine bölgeye giden polisler, veliyi gözaltına alırken, öğretmen ise okula gelen ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERSİN

01 Ekim 2019 Salı

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