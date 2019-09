Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Yakın'dan dünya üçüncülüğü

İtalya’da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası’nda Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncusu milli sporcu Mehmet Can Yakın, Dünya 3.’sü olarak Türkiye’nin gururu oldu.

5 dakika koşarak oynanan basamak oyununun eleme turlarının ardından milli sporcu Yakın, çeyrek finalde Hırvat Marin Cubela ile eşleşti. Milli sporcu, çeyrek finalde kendine ait Türkiye rekoru olan 44 sayıyı yakalayarak 42 sayıda kalan rakibini eledi. Yarı finalde de ev sahibi İtalyan Matteo Mana ile karşılaşan Yakın, rakibine 4539 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bir yandan eğitimine devam eden milli sporcu Yakın, daha çok başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim" dedi.

“Ülkemize bronz madalya kazandıran ve bizleri başarısıyla gururlandıran sporcumuz Mehmet Can Yakın'ı ve antrenörümüz Niyazi Kutlay’ı tebrik ediyoruz” diyen Başkan Yılmaz ise “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Ülkemizin adını uluslararası platformlarda duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Toroslar Belediyesi Bocce Takımımızın başarısı, Ülkemizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

