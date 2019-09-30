Bilim şenliğinde uzay turu

4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği’nde Toroslar Belediyesi standı büyük beğeni topladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında organize edilen şenlikte Toroslar Belediyesi standına gelen misafirlere greenbox teknolojisi ile sanal uzay turu attırıldı. 3 gün süren Bilim Şenliği'nin son gününde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kızıyla birlikte stantları gezerek, öğrencilerden ve katılımcılardan bilgiler aldı. Toroslar Belediyesi standında uzay turu yapmak isteyen vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, çocukların bilimsel konulara olan ilgisinin ailelerce desteklenmesinin öneminin büyük olduğunu söyledi. Atsız, "Bilimsel konulara olan merak erken yaşlarda başlar. Bizlerde anne ve babalar olarak çocuklarımızı sürekli değişen ve gelişen dünyaya hazırlamalıyız. Bu noktada çocuklarımızı bilimin yaşamdaki önemini fark etmelerini sağlamak için onları bu konuda teşvik etmeliyiz" dedi.

Eğitimin temel hedeflerinden biri, çocukların “bilimsel düşünme becerilerinin” geliştirilmesi olduğuna da dikkat çeken Yılmaz, “Bilimsel düşünme becerilerine sahip bireyler olmak, günümüz koşullarının kaçınılmaz bir gereğidir" diye konuştu.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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