ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü

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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer'in annesi Nazmiye Dinçer hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Nazmiye Dinçer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, milletvekilleri Hacı Özkan ve Cengiz Gökçel ile oda, dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katılırken, katılımcılar, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'e başsağlığı dileklerinde bulundu.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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