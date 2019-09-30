Forum Mersin’de 'Magnum Popup Store’a yoğun ilgi

Sadece bir tane ama ağırlığı...

Dünyaca ünlü 'magnum' markasının popup dükkanının, Mersinlilerin yoğun isteği üzerine 20 Ekim’e kadar Forum Mersin’de olacağı bildirildi.

Forum Mersin’in 20 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında ev sahipliğini yaptığı dünyaca ünlü 'Magnum Popup Store', Anadolu’da en çok ilgiyi Mersin’de görünce, yoğun ilgi ve Mersinlilerin isteği üzerine 20 Ekim’e kadar Forum Mersin’de kalma karar verdi.

Forum Mersin, Mersin’in sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile düzenlenen açılış etkinliğinin ardından oldukça merak uyandıran 'Magnum Popup Store’da her hafta farklı etkinliklerle misafirlerini ağırladı.

Seçeceği süslemeler ve enfes 'magnum çikolataları' ile kendi dondurmasını hazırlamak isteyenlerin, 20 Ekim’e kadar Forum Mersin’i ziyaret edebilecekleri belirtildi.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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