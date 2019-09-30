Bilim şenliğinde MESKİ standına yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında organize edilen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği’nde açtığı stant ilgi odağı oldu.

MESKİ standını ziyaret eden vatandaşlara, görevliler tarafından suyun insan yaşamındaki önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler verildi. Su kaynaklarının her geçen gün azalmasının yanı sıra bilinçsiz kullanımlardan dolayı su kaynaklarının kirlendiği ve gelecek için suyun israf edilmemesi gerektiği anlatıldı. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, içme sularını yerinde ve anlık olarak izlemek ve ulaşılması zor bölgelerde analiz etmek amacıyla bünyesine kattığı gezici su analiz laboratuvarı da Bilim Şenliği’nde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı da MESKİ tanıtım standını ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlar, içmesuyu ve denizsuyu numunelerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan aracı yerinde inceledi.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.