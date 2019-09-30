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Büyükşehir Meclisinde yeni daire başkanlıkları kurulması kabul edildi

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın, Çocuk ve Aile, Spor, Mezarlıklar, Makine İkmal Daire Başkanlıklarının kurulmasını oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda ayrıca, üniversite öğrencilerine yapılan eğitim yardımı da bin 250 TL'ye çıkarıldı.

Büyükşehir Meclisinde yeni daire başkanlıkları kurulması kabul edildi

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın, Çocuk ve Aile, Spor, Mezarlıklar, Makine İkmal Daire Başkanlıklarının kurulmasını oy birliğiyle kabul etti. Toplantıda ayrıca, üniversite öğrencilerine yapılan eğitim yardımı da bin 250 TL’ye çıkarıldı.
Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni daire başkanlıklarının kurulması, bazılarının da birleştirilmesi ile üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımını karara bağlamak üzere olağanüstü toplandı. Meclisin olağanüstü toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bir önceki birleşimde komisyona havale edilen iki gündem maddesi ele alındı.
Toplantıda ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Teşkilat Şeması, Kadro Değişikliği Cetvellerinde değişiklik ve değiştirilen veya yeni oluşturulan birimlerle ilgili bütçe aktarımlarının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Başkan Seçer’in; Kadın, Mezarlıklar ve Makine İkmal Daire Başkanlıklarının kurulup, Engelliler ve Sağlık Daire Başkanlığı’nın birleştirilmesi ve İşletme İştirakler Daire Başkanlığı’nın kaldırılmasını kapsayan teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Konuyla ilgili meclis üyelerinin görüşlerini alan Başkan Seçer, yaptığı değerlendirmede, “Biz yerel demokrasiyi etkin hale getiriyoruz” diyerek, şunları söyledi:
“Baştan beri katılımcı demokrasi dediğimiz, sayısal çoğunluğa değil, ortak konsensüse dayalı kararlar yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de takdir edersiniz ki, bizim mecliste aldığımız kararlardan hazırladığımız Stratejik Plana kadar herkesin dahil olduğu, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, içselleştirdiğimiz bir anlayışta belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz. İnsan haklarına özel bir şube oluşturmadık. Bunu da gerekli görmedik. Netice itibariyle insan hakkı evrensel, hepimizin temel prensipler çerçevesinde birleşmemiz gereken bir kavram. Zaten katılımcı demokrasi anlayışımızla da biz bir anlamda insan haklarının temel kurallarını hayata geçirmiş oluyoruz.”

Seçer’den meclis üyelerine teşekkür
Teşkilat Şeması içerisinde çalışmaları yaparken komisyon çalışmalarına kendisinin de katıldığını belirten Seçer, “Bütün siyasi partilere mensup üye arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu teşkilat şeması ortak konsensüs. Bazı düzeltmeler oldu, olumlu değerlendirmeler aldık her iki partimizin üyelerinden. Daha uygun şekil, arkadaşlarımızın teklifiydi, o yöne getirdik. Sıkıntı yaşadığımız konularda kendilerine neden bazı daireleri ya da alt şubeleri oluşturduğumuzu anlattık. Onlar da anlayışla karşıladılar ve onandı, komisyondan oy birliğiyle geçti. Burada yaptığımız düzenlemelerde birincisi; daha etkin, hizmetleri daha süratle yapmak adına şubelerde bazı birleştirmeler yaptık, bir diğeri de zorunluluktan yaptık. Bizim 110 şube müdürü norm kadromuz var. Şube müdürlüklerimiz bu sayıyı aştı. Dolayısıyla bazı zorunlu birleştirmeler de yaptık” dedi.

“İlanreklam vergisi ödenmeyen tüm tabelaları ortadan kaldıracağız”
Belediye gelirleri ile ilgili ayrı şube kurulması yönünde talepler olduğunu dile getiren Seçer, bazı engeller nedeniyle konunun şeflik bünyesinde ele alındığını söyledi. Daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yasalar çerçevesinde belediyeye gelir sağlamaları gerektiğine işaret eden Seçer, “Bazı popülist yaklaşımlarla bunu görmezlikten gelemeyiz. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar üzerinde durulmamış, görmezlikten gelinmiş, ilgilenilmemiş konulara parmak basacağız. Mersin’de son derece yoğun bir tabela kirliliği söz konusu. Bunları bir düzene sokacağız, şu anda bunların tespitlerini yapıyoruz. Kısa bir süre sonra da kayıtlarımızda olmayan, ilanreklam vergisi ödenmeyen tüm tabelaları ortadan kaldıracağız. Ayrıca trafiği tehlikeye atan tüm tabelaları da ortadan kaldıracağız. Bazı belediyelerimiz de bu tür tabelalar kullanıyorlar. Onlara dokunmayacağız. Birebir görüşmeler yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bilgimiz dışında bazı gelişmeler olmuştu, bu yanlışı düzeltti arkadaşlarımız.
Bilbordlarımız ile ilgili de her ilçenin büyüklüğüne göre belli bir kulanım hakkı sağlayalım istiyoruz. Bilbordlar zaten şu anda bizim uhdemizde, önümüzdeki günlerde de ihaleye çıkılacak” diye konuştu.

Seçer, kentin önündeki en önemli sorunun ise bir türlü bitirilemeyen nazım imar planları olduğunu vurguladı. Nazım imar planları kısa sürede bitmezse önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarının altını çizen Seçer, “Hiçbir konuda ilerleyemiyoruz. Birçok bölgede bu sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunun çözümü için komisyon oluşturduk, bu konuda özel çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca bu çalışmaların dozunu ayarlayarak sivil toplum kuruluşlarını da işin içine katmak istiyoruz. Doz vurgusunu neden özellikle yapıyorum, bu konuların speküle edilmesini istemeyiz. İyi niyetle kentin tüm aktörlerini işin içine dahil ederken, bir tartışma ortamı açarken yeni planlarla ilgili spekülatif çevrelere zemin açmak istemeyiz. Ancak kurum görüşleri işimizi geciktiriyor. Bu konuda da başta valimiz, milletvekillerimiz, tüm seçilmişler, atanmışlar ve bize katkı sağlayacak aktörlerle görüşüyoruz. Herkes de kendi ölçüsünde önemli katkılar sağlıyor. Umut ediyorum artık bunları kuru sohbetten çıkarıp uygulamaya koyacağız. 1/5 binlik planları ve beraberinde 1/1 binlik planları ve uygulama planlarını devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim yardımı bin 250 TL’ye çıkarıldı
Olağanüstü toplantıda daha sonra üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımı görüşüldü. ÖSYM’ce yapılan 2019 yılı Lisans Yerleştirme sınavında açık öğretim fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilere ilk yıl için karşılıksız bin 250 TL eğitim yardımında bulunulması ile ilgili teklif de mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

MERSİN

01 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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