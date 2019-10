Silifke’de Otizmli çocuklar kahvaltıda buluştu

Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği, Silifke’de otistik çocukları ve aileleri kahvaltıda bir araya getirdi.

Otizmde Farkındalığı artırmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği ile Silifke Temsilciliği kahvaltı programı düzenleyerek basın açıklaması yaptılar.

Silifke belediye Mesire alanında düzenlenen kahvaltıda çocuklar gönüllerince eğlenirken, kahvaltıya katılan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, ailelerle sohbet etti.

Otistik çocukların gösteriler sunduğu etkinlikte bir basın açıklaması yapan Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman, “Türkiye’de otizm görülme oranı 49 çocuk da birdir. Türkiye’de 1 milyonu aşkın otizimli birey olduğu söylenmekte. Resmi rakamlara göre Mersin merkez ve 13 ilçede toplam 2 bin 400 otizmli çocuk var. Tespit edilemeyen çocuk sayısı ise belirsizdir. 3 Aralık 2016 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı otizm eylem planının sonuna geliyoruz. 2019 Aralık ayının sonunda eylem planı bitiyor. Eğitim planının içinde eğitim saatleri artırılacak, kaliteli ve bölüm mezunu eğitimciler getirilecek, otizm yaşam merkezleri kurulacak dendi. Ama maalesef eğitim saatleri arttırılmadı. Kaliteli ve alan mezunu öğretmenler atanmadı. Yaşam merkezleri yapılmadı elde var sıfır. Orta ve ağır düzeydeki çocuklarımız ve aileleri çok zor durumdalar. Hiçbir kurum kolay kolay kabul etmiyor ve dışlıyorlar. Eğitim hayatında yaşadığımız sıkıntıların ucu bucağı yok. Kaynaştırma sınıflarını da veliler ve öğretmenler bu çocukları istemiyor, dışlıyorlar. Bir çok çocuğumuz eğitim alamıyor. Mutlaka girdiğimiz her ortamda sorun yaşıyoruz. Bu konuda toplum çok bilinçsiz. Bizde çocuklarımızla sosyalleşmek ve her yere gitmek istiyoruz” dedi.



“Derneğimize ve yerel yönetimlere çok iş düşüyor” diyen Yaman, “Acil olarak otizm yaşam merkezleri istiyoruz. Gündüzlü ve yatalı yaşam merkezlerinin olması gerekiyor. Belediyelerimiz bu konuda harekete geçmeli, bizlerin sesini duymalı. Mersin Milletvekillerimizden bizleri görmelerini ve duymalarını istiyoruz” dedi.

Otizmli çocuklarla ve aileleri ile görüşüp sohbet eden Başkanvekili Sadık Altunok, “Çok güzel bir kahvaltı programı hazırlamışsınız. Sizlerle bu güzel programda beraber olmak istedik. Daha önce Mersin Otistik çocukları yaşatma ve kazanma derneği Silifke temsilcileri ile de görüştük. İnşallah evlatlarımıza güzel bir yaşam merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu ve buna benzen projelerimizi hayata kazandıracağız. Silifke Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman hazırız” dedi.

