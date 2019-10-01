Toroslar zabıtasından okul kantinlerine denetim

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 20192020 eğitimöğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede bulunan okul kantinlerini denetledi.

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti. Kurallara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutularak ikazda bulundu.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerin öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Denetimlerin periyodik olarak aynı titizlikle devam edeceğini belirten Yılmaz, “Ekiplerimiz, kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğunu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, ambalajlı satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, açıkta ürün bulundurma konusunda uymaları gereken kurallar hakkında denetim ve uyarılarını yapıyor. Kantin işletmecilerinin de gıda ve hijyen konularında daha hassas davranmalarını istiyoruz” dedi.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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