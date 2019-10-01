Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı

İHA

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Bozyazı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Güngör, yeni görevine başladı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Bozyazı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Güngör, yeni görevine başladı.
Güngör, Anamur’da görev yaptığı dönem içerisinde zaman zaman Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne vekaleten baktığını, bu nedenle ilçeye yabancı olmadığını söyledi. Güngör, görev süresi içerisinde en büyük önem vereceği konunun ise vatandaşın kendisini huzur ve güven de hissetmesi olduğunu vurguladı. Güngör, ”Bozyazı’da var olan huzur ve güven ortamını artırmak için gayret edeceğim. Bozyazı halkının rahatsızlık duyduğu konuları biliyorum. Bunları üç ana başlık altında toparladım. Bunları çözdüğümüz zaman Bozyazı, en güvenilir ve huzurlu kent haline gelecektir. Bu amaç için çalışmalarımı yürüteceğim” dedi.
İlçenin sorunlarını çözümü aşamasında vatandaşların yardım ve görüşlerine önem vereceğini, zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerine başvuracağını belirten Güngör, “Yaşadığımız yeri daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getirmek için vatandaşımızla hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. İlçenin sorunlarını çözmek için gece gündüz 24 saat görev başında olacağız. Vatandaşlarımız istediği zaman hiç çekinmeden bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Bozyazı Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

MERSİN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyon sporculardan Çocuk Komitesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Çocuk Komitesi'ne ziyaret
Bisikletlilerden, toplu taşıma sürücülerine farkındalık mesajı
YEREL HABERLER Bisikletlilerden, toplu taşıma sürücülerine ...
Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 'Başarı Belgesi'
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 'Başarı ...
Dr. Savar, mevsim değişimine bağlı hastalıklara karşı aileleri uyardı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Savar, yaz aylarından sonbahara geçtiğimiz bu günlerde sıcaklık değişimlerinin çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarına zemin hazırladığını belirterek, aileleri uyardı
YEREL HABERLER Dr. Savar, mevsim değişimine bağlı hastalıklara karşı ...
Sağlık çalışanlarından kan bağışı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu 4 gün boyunca sürecek kan bağışında, bin 500'ün üzerinde kan bağışı alınması bekleniyor İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'da ilk kanı vererek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından kan bağışı Mersin Şehir Eğitim ...
Kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
Toroslar zabıtasından okul kantinlerine denetim
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından okul kantinlerine denetim
Kırsal Kalkınma Buluşmaları devam ediyor Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunun düzenlediği Kırsal Mahalle Buluşmalarının 8’incisi, Erdemli’nin Güzeloluk ve Silifke’nin Sarıaydın mahallelerinde yapıldı
YEREL HABERLER Kırsal Kalkınma Buluşmaları devam ediyor Büyükşehir ...
Büyükşehir veterinerlerinden hayvanseverlere uyarı Mersin Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, son günlerce sıkça meydana gelen kedi ve köpeklerin yüksekten düşme ve atlama vakaları üzerine hayvanseverleri uyararak, kısırlaştırma ya da file sistemi yapmalarını istedi
YEREL HABERLER Büyükşehir veterinerlerinden hayvanseverlere ...
Silifke’de Otizmli çocuklar kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Silifke’de Otizmli çocuklar kahvaltıda buluştu
Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
Büyükşehir Meclisinde yeni daire başkanlıkları kurulması kabul edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisinde yeni daire başkanlıkları ...
Bilim şenliğinde MESKİ standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bilim şenliğinde MESKİ standına yoğun ilgi
Mersin'de öğretmene şiddete tepki
YEREL HABERLER Mersin'de öğretmene şiddete tepki
Forum Mersin'de Magnum Popup Store'ya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Forum Mersin'de Magnum Popup Store'ya yoğun ilgi
Forum Mersin’de 'Magnum Popup Store’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Forum Mersin’de 'Magnum Popup Store’a yoğun ilgi
Atatürk Parkı'nın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Atatürk Parkı'nın çehresi değişiyor
Mersin polisinden yayla ve meralarla ilgili 'terör' açıklaması
YEREL HABERLER Mersin polisinden yayla ve meralarla ilgili 'terör' ...
ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü
“Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER “Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi
Bilim şenliğinde uzay turu
YEREL HABERLER Bilim şenliğinde uzay turu
Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Yakın'dan dünya üçüncülüğü
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Yakın'dan ...
Mersin'de kadın öğretmenin darp edilmesine tepki Kadın öğretmenin darp edilmesi sendikaları bir araya getirdi, minik öğrenciler destek verdi Mersin'de bir öğrenci velisinin kadın öğretmeni darp etmesi, okul önünde protesto edildi Eğitim sendikalarının tamamı saldırı dolayısıyla bir araya gelirken, ilkokul öğrencileri de pankart ve sloganlarla öğretmenlerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de kadın öğretmenin darp edilmesine ...
20 bin doları çalan hırsız rahatlığıyla pes dedirtti Mersin'de akrabasının ortağı olduğu kuyumcudan 20 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, kuyumcunun olmadığı anda 2 deste para alarak cebine koyan hırsız, rahatlığıyla pes dedirtti
YEREL HABERLER 20 bin doları çalan hırsız rahatlığıyla pes ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X