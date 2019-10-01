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Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 'Başarı Belgesi'

İHA

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, tenis alanında gösterdiği üstün başarılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu'ndan tam not aldı.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 'Başarı Belgesi'

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, tenis alanında gösterdiği üstün başarılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu’ndan tam not aldı.
Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yetenekli oyuncularından Demir Halisdemir, katıldığı her turnuvada başarı çıtasını en yüksek noktaya çıkartarak, hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Tenis Federasyonu, girdiği her turnuvada üstün başarılara imza atan yetenekli oyuncu Halisdemir’e üstün performansından dolayı ‘Başarı Belgesi’ verdi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş imzalı belgede, “Lisanslı sporcunuz olan Demir Halisdemir göstermiş olduğu üstün performans neticesinde, 715 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan TEB Türkiye 12 Yaş Şampiyonasında tek erkeklerde ikincilik zaferi elde etmiştir. Bu başarı sürecinde göstermiş olduğu üstün performans için sporcunuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kulüplerimiz, Türk tenisinin altyapı gücü ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına tüm kaynaklarını özveriyle seferber etmektedirler. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu gençlerimizi ve kulüplerimizi daha ileriye götürmek adına tüm imkânlarımızı sunmaya devam edeceğimizi bilmenizi ister, gençlerimize sağladığınız eşsiz katkılar için minnetlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.
"Kulübümüz kısa sürede başarılı çalışmalara imza attı"
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yetenekli sporcuyu katıldığı tüm turnuvada, elde ettiği performansından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Tarhan, “Göreve gelir gelmez tüm spor tesislerimizi özel işletmelerden alarak, spor okullarını kurduk ve tüm tesislerimizi halkımızın kullanımına açtık. Daha sonra Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurduk. Kulübümüz; yetenekli oyuncuları keşfederek, kısa sürede çok başarılı çalışmalara imza attı. Yetenekli oyuncumuz Demir Halisdemir’de gösterdiği üstün performansı ile bunun bir göstergesi olmuştur. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kendisi de milli tenisçi olan ve iş dünyasında da büyük başarılara imza atan İlkim Tahinci’nin başkanlığında kuruldu. Kulüp oyuncularımız birçok turnuvaya katılarak, başarılar elde ettiler. Demir Halisdemir'i tebrik ediyor, kulüp antrenörlerine ve oyuncularına başarılar diliyorum" dedi.
Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ise çok kısa sürede büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, bu başarılara emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Tahinci, “İlçemizde yarışmacı sporcular yetiştirmek, kentimize madalyalar kazandırmak için kulüpleşme zamanı dedik ve Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü kurduk. Kulübümüzün kuruluşundan bu yana çok ciddi, emin ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Spor okullarımızda kurslara devam eden başarılı öğrencilerimiz lisans alabiliyorlar ve sporu bir aktivite olmanın ötesinde yarışmacı olarak da yapma şansı yakalıyorlar. Bu bilinçle sağlıklı ve çağdaş nesiller yetişsin diyerek her geçen gün başarılarımıza bir yenisini ekliyoruz. Mersin'in gururu Demir Halisdemir bu başarılarımızın bir göstergesidir" diye konuştu.

MERSİN

01 Ekim 2019 Salı

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