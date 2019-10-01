Şampiyon sporculardan Çocuk Komitesi'ne ziyaret

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Murat Burkun ve Okçuluk Antrenörü Aytekin Ataş, Mersin Çocuk Hakları Komitesini ziyaret etti.

65 kiloda vücut geliştirme şampiyonu olan Murat Burkut, yıllardır Sosyal Hizmet Kuruluşlarında çalışan biri olarak Çocuk Hakları Komitesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Amacım çocuklarımıza sporu sevdirmek ve spor yapmalarına teşvik etmek" dedi.

Okçuluk Antrenörü Aytekin Aktaş da yıllardır Çocuk Komitesi ile birlikte çocuklara sporu sevdirmek için mücadele verdiklerini söyledi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise sporcu Murat Burkut'u başarılarından dolayı kutladığını ifade ederek, her platformda Türkiye'yi başarı ile temsil etmesinden dolayı gurur duyduklarını kaydetti.

MERSİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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