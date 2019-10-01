Yükümlülere ‘İş Arama Becerileri’ eğitimi verildi

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– Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, ‘İş Arama Becerileri’ eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik olarak ikincisi düzenlenen iş arama becerileri kursu tamamlandı. Kurs kapsamında yükümlülere bireysel görüşmelerle hedeflerin belirlenmesi, ilgi alanlarıhobilerin revize edilmesi, istihdam edilebilirlik becerileri ve uygulamaları, iş arama kanalları ve iş gücü piyasası tanıtımı, öz geçmiş hazırlama teknikleri, öz geçmiş hazırlama ve uygulaması, beden dili ve iletişim sunum ve uygulama, mülakat türleri sunumu ve telefon görüşmelerine ilişkin eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 14 denetimli serbestlik yükümlüsüne düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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