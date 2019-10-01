Akdeniz Belediyesi, meclis toplantısını Karaduvar’da yaptı Ekim ayı toplantısını Karaduvar Mahallesi Kültür ve Taziye Evinde gerçekleştiren Akdeniz Belediye Meclisi, toplantı sonunda vatandaşların sorunlarını dinledi

– Akdeniz Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısını Karaduvar Mahallesi Kültür ve Taziye Evinde gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve meclis üyeleri, toplantı sonunda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Meclis toplantılarını mahallelere taşıyan Akdeniz Belediyesi, temmuz ayında Çilek Mahallesinde gerçekleştirdiği toplantının ardından bu kez de Karaduvar Mahallesinde, meclis üyeleri ile vatandaşları buluşturdu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan mahalle sakinleri ve muhtarlar, mahallelerine ilişkin taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları Başkan Gültak ve meclis üyelerine bizzat anlatma fırsatı buldu. Gültak başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına, Karaduvar Mahallesi sakinleri ve muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, 2020 Mali Yılı Ücret, Vergi, Resim ve Harç tarifeleri; 20202024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan güncellenmesi; 2020 Mali Yılı Performans Programı; 20202022 Mali Yılı Bütçesi ile zabıta memurlarına 2020 yılında uygulanacak fazla mesai ücretinin tespitiyle ilgili teklifler görüşülerek sevk edildi.



Yılmaz Güney Parkını, Akdeniz Belediyesi yenileyecek

Gündem maddeleri arasında yer alan Yılmaz Güney Parkının restorasyonu ile ilgili konuşan Başkan Gültak, “Belediyemiz imkanları ile burayı kendimiz yapacağız. Bakanlık ile sadece bir protokol imzalayacağız. Meclis üyelerimize, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve bu maddeyi gündemden çekiyorum” dedi.

Yapılan oylama sonucu bu madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle gündemden çekildi.



Hal Mahallesine bir taziye evi ve kreş yapılacak

Toplantıda, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi sınırlarında kalan 3403 adanın doğusu; 3404 adanın batısındaki otopark alanında, imar planı değişikliği ile halkın kullanımına sunulmak üzere kültürel tesis alanı ve Akdeniz Belediyesi çok amaçlı hizmet binası yapımı için plan değişikliğini öngören teklifle ilgili komisyon raporu da görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gültak, “Amacımız bu bölgeye hem bir taziye evi hem de bir kreş kazandırmak. Hal Mahallemize hayırlı olsun. Yapım aşamasına gelmeden önce bürokrat arkadaşlarımız, projeyi mutlaka parti sözcüleri ile görüşerek fikirlerini alsınlar. Böylelikle gerçekten güzel öneriler ortaya çıkabiliyor. Bu konuda bir fikir birliğine varalım” diye konuştu.



Huzurkent’te iki camiye gasilhane ve morg yapılacak

Gündem dışı meclise sunulan çeşitli önergeler de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Huzurkent Bahşiş Mahallesi Ulu Cami ile Huzurkent Köselerli Mahallesi Fatih Camii’nde gasilhane ve morg yapımıyla ilgili önerge ile ilgili açıklama yapan Gültak, “Sorunları yerinde tespit etmek için hemen her hafta mahallelerimizi ziyaret ediyorum. Geçen hafta da bu mahallemizdeydim. Gasilhane ve morg, Huzurkent için çok ciddi bir ihtiyaç. Bakanlıklarımız ile görüştüm, inşallah 2 tane cenaze arabası alacağız. Bu büyük camilerimizin yanına da hem gasilhane hem de morg yapacağız. Dolayısıyla Huzurkent’te yaşayan insanlarımız, acılı günlerinde bu iki camide hazırlıklarını ve defin işlemlerini yapabilecekler” ifadelerini kullandı.



Karakucak güreşleri, Huzurkent’te organize edilecek

Huzurkent’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Karakucak Güreşlerinin yapılmasıyla ilgili önergeyi de değerlendiren Başkan Gültak, “Huzurkent; dünya çapında Avrupa ve dünya güreş şampiyonları çıkaran bir bölgemiz. Buraya güreş salonu kazandırmak için de çalışıyoruz. Yetiştirebilirsek yapalım, olmazsa seneye mutlaka rutin bir hale getirelim” dedi.

Söz konusu önerge, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı bitiminde muhtarlar ve Karaduvar sakinleri söz alarak, yaşadıkları mahalleye ilişkin taleplerini, sanayi tesisleri ve atıklardan kaynaklı yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlatarak, bu sorunların çözümünü istediler.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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