Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: “Adeta ‘Turunçgil Olimpiyatları’ olarak nitelediğimiz kongreye bütün paydaşlarımızla birlikte hazırlığımız devam ediyor” "Bir hafta sürecek olan bu kongrede dünyanın 60’a yakın ülkesinden 2 bin ila 2 bin 500 arasında katılımcı bekliyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2020 yılında Mersin’de düzenlenecek Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi’ne dair açıklamalarda bulunarak, “Adeta ‘Turunçgil Olimpiyatları’ olarak nitelediğimiz kongreye bütün paydaşlarımızla birlikte hazırlığımız devam ediyor” dedi.

Kaçmaz, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen ‘Limonda uygun ambalaj ve depolama yöntemleri” konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin Dünya Narenciye Topluluğu’nun başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Kaçmaz, “Ulusal Turunçgil Konseyi ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak dünyada 1968 yılından beri her 4 yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen, dünyanın en prestijli , sektörümüzün ise en büyük kongresi olan Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi’ni 2020 yılında ülkemizde gerçekleştireceğiz. 2012 yılından buyana bu süreci takip ediyoruz. 2012 yılında Madrid’teki kongrede biz bunun için talip olduk. 2016 yılında nihai oylamada oy birliği ile ülkemizde yapılması kararı alındı. Şuanda biz ülke olarak Dünya Narenciye Topluluğu’nun başkanlığını yürütüyoruz” diye konuştu.



“Bu kongre bizim için adeta Turunçgil Olimpiyatları”

Bu süreçte Avrupa Birliğine yapılan ihracatın arttığına dikkat çeken Kaçmaz, “Bu başkanlığı ülkemiz devraldıktan sonra ülkemiz aleyhinde özellikle turunçgillerde yapılan aleyhteki yayınlar büyük ölçüde sona erdi. Özellikle Avrupa Birliğine olan ihracatımız arttı. Biz adeta ‘Turunçgil Olimpiyatları’ olarak nitelediğimiz kongreye bütün paydaşlarımızla birlikte hazırlığımız devam ediyor. Çukurova Üniversitemizde yine bilim kurulumuzu oluşturduk. Bir hafta sürecek olan bu kongrede dünyanın 60’a yakın ülkesinden 2 bin ila 2 bin 500 arasında katılımcı bekliyoruz” dedi.

Kaçmaz konuşmasında şunları kaydetti:

“Üretim, satış, pazarlama konularını birinci ağızlardan dinleme fırsatı bulacağız. Ülkemizin, şehrimizin, sektörümüzün tanıtımına çok büyük katkılar sağlanacak. Şuan turunçgil üreten ve turunçgil ithal eden bütün ülkeler Türkiye’den bahsediyor. Mersin turunçgilin, özellikle de limonun başkenti konumunda. Bizde bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 13 Kasım tarihlerinde Mersin’de Narenciye Festivali gerçekleştirilecek. Bütün herkesi bu festivale davet ediyoruz."

Toplantıda Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Özkaya da katılımcılara ‘Limonda uygun ambalaj ve depolama yöntemleri” konusunda bilgiler aktardı.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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