MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yayla evinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Gülek Mahallesi'ndeki boş olan yayla evinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
MERSİN
02 Ekim 2019 Çarşamba
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