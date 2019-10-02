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Uz. Dr. Gülergün: “65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı”

İHA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip olduklarında kolaylıkla zatürreye yakalanabildiklerini belirterek, mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Yumurta alerjisi olanlarda ise grip aşısının alerji şokuna neden olabildiğini ifade ederek, "Yumurta alerjisi olan kişiler asla grip aşısı yaptırmamalılar" uyarısında bulundu.

Uz. Dr. Gülergün: “65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip olduklarında kolaylıkla zatürreye yakalanabildiklerini belirterek, mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Yumurta alerjisi olanlarda ise grip aşısının alerji şokuna neden olabildiğini ifade ederek, “Yumurta alerjisi olan kişiler asla grip aşısı yaptırmamalılar” uyarısında bulundu.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte görülme sıklığı artan gribe yakalanmamak için uyarılarda bulunarak, grip aşısı ile ilgili bilgi verdi.

“65 yaşın üstünde olan herkes grip olduğu zaman zatürreye kolaylıkla yakalanabiliyor”
Grip virüsünün her yıl antijenik değişime uğradığına işaret eden Uz. Dr. Gülergün, bu nedenle grip aşılarının da her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretildiği bilgisini verdi. Sadece gribe yönelik yapılan aşının her yıl değişmekle birlikte, bu yıl ekimkasım aylarında yapılmasının planlandığını aktaran Gülergün, "65 yaşın üstünde olan herkes grip olduğu zaman zatürreye kolaylıkla yakalanabiliyor. Zatürre de ölümcül bir hastalık olduğu için yoğun bakıma gereksinim duyabiliyorlar ve grip bağışıklık sistemini etkileyip zatürreye yakalanmayı kolaylaştırdığı için hastayı kaybedebiliyoruz. Bu sebeple 65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır" dedi.

“Toplu alanlarda çalışanlar grip aşısı yaptırmalı”
Toplu alanlarda ya da kalabalık ortamlarda çalışan kişilerin de mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Gülergün, özellikle hastane çalışanları, astım, koah, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, riskli gruplar ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerin her yıl grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Gülergün, “Yıl içinde ilk kez grip olan kişiler gribi çok ağır bir şekilde geçirebilir, ancak grip aşısı olmuş kişilerde hastalık yerine aşı sonrası hafif kırgınlık, yorgunluk şeklinde ayakta atlatılabilir. Griple ilgili olarak ya kişi aşı olmayıp virüse maruz kalıp hasta olarak atlatacaklar ya da aşı yaptırıp aşı yaptırıldıktan sonra 12 gün hafif semptomlarla ayakta atlatmış olacaklar” diye konuştu.

“Kalabalık ortamlarda kendisini koruyun”
Aşı yaptırmayan kişilerin kalabalık ortamlarda kendilerini korumaları ve özellikle hapşıran, öksüren kişilerin yanında uzun süre bulunmamaları gerektiğini belirten Gülergün, “Virüs damlacık şeklinde bulaştığı için bağışıklık sistemi düşük olan kişiler kolaylıkla grip olabilir. Bu yüzden kişi öğünlerini aksatmamalı, dengeli beslenmeli ve uyku düzenine dikkat etmeli. Özellikle gece vardiyalı çalışanlar, ağır işte çalışanlar ve ağır egzersiz yapanlar gribe daha kolay yakalanabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Yumurta alerjisi olanlar kesinlikle grip aşısı yaptırmamalı”
Yumurta alerjisi olanların özellikle hekime bunu belirtmesi gerektiğinin altını çizen Gülergün, “Bu belirtilmediği ve aşı yapıldığı taktirde anaflaksi, yani alerji şokuna neden olabiliyor. Bu yüzden yumurta alerjisi olan kişiler asla grip aşısı yaptırmamalılar” uyarısında bulundu.

MERSİN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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