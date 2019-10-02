Şehir Tiyatroları, perdelerini ‘Sevgili Doktor’ ile açacak Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yine birçok oyunu ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşturacak. Şehir Tiyatroları, ekim ayının ikinci haftasında ‘perde’ diyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda perdelerini Anton Çehov’un ‘Sevgili Doktor’ oyunu ile açacak. Yine birçok oyunu ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşturacak Şehir Tiyatroları, ekim ayının ikinci haftasında ‘perde’ diyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve Mersinli tiyatro severleri yüzlerce oyunla buluşturan Şehir Tiyatroları, perdelerini açmak için gün sayıyor. Yeni sezon için yoğun bir çalışma temposu içerisine giren şehir tiyatrosu oyuncuları provalarına devam ediyor. 20192020 sezonunda Anton Çehov’un Sevgili Doktor’undan Orhan Kemal’in Murtaza’sına, Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık’ından Baran Güler’in Uğurböceği Pani ve Muhteşem Serüveni’ne kadar birçok oyun Mersinli tiyatro severler için sahnelenecek.

Yeni sezonla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy, “20192020 sezonu için ekim ayının ikinci haftası ‘perde’ diyeceğiz. İlk olarak Anton Çehov’un Sevgili Doktor adlı oyununu seyirci ile buluşturmayı planlıyoruz. Ardından çocuk oyunlarımızla devam edeceğiz. Küçük Kara Balık adlı oyunumuzu sahneleyeceğiz. Küçük kardeşlerimizi oldukça keyif alacakları oyunlarla buluşturacağız ve her pazar günü sahnede olacağız. Onun ardından Orhan Kemal’in Murtaza adlı oyunuyla devam edeceğiz. Daha başka oyunlarımız da olacak. 20192020 güzel bir sezon olacak. Seyircilerimiz bizi beklesinler” dedi.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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