Bahçacı, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile birlikte Tarsus Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bahçacı, 'Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla, Tarsus ilçesindeki huzurevinde kalan büyüklerle bir araya geldi. Bahçacı’ya ziyaretinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Salime Özbay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Feyzullah Kuttur, İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan ve sağlık personeli eşlik etti.

"Büyüklerimiz için ne yapsak az"

Ziyarette, huzurevi sakinlerine çiçek takdim eden Bahçacı, bir toplumun geleceğine güvenle bakabilmesi için geçmişini unutmaması ve geçmişinin temsilcisi olanlara gerekli saygıyı ve özeni göstermesi gerektiğini söyledi. Bahçacı, “Buralar bizim için bir okul. Sizin yaşanmışlıklarınızdan edineceğimiz önemli tecrübeler var. Sizler insan hayatının önemli bir evresini yaşıyorsunuz. Toplum olarak sizlere olan vefa borcumuzu en iyi şekilde ödemek istiyoruz. Son yıllarda hayatın hızlanması ve aile yapısının değişmesi ile birlikte büyüklere saygı konusunda bir erozyon söz konusu. Bu gidişatı tersine çevirmek, çocuklarımıza ve gençlerimize bu geleneğimizi hatırlatmak için sizleri daha sık ziyaret etmemiz gerekiyor. Bir toplum geçmişi ile geleceği arasında köprü kurmak istiyorsa büyüklerine gereken saygı ve özeni göstermelidir" dedi.

Devletin tüm imkanları ile ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu belirten Bahçacı, sağlık müdürlüğü olarak yaşlıların sağlık alanında her türlü ihtiyacını gidermenin ve yanlarında olmanın asli görevleri olduğunu sözlerine ekledi.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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