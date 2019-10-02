Kadın öğretmene darp kameralarda Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde, önce kadın öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.



Darp anları kameralara yansıdı

Öte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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