Yılmaz: "Tek derdimiz Toroslar'a hizmet etmek" Toroslar Belediyesi Eylül Eyı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımızda her bir insanımız bizim için değerli ve kıymetlidir. Kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkesi ayrı ayrı seviyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesi Eylül Eyı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin tek tek okunup karara bağlanmasının ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, ilk olarak Toroslar Belediyesi’nin 20202024 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağı, 2020 mali yılı performans programı taslağı ve 2020 mali yılı bütçe taslağı ile 20212022 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor, Tarım Orman ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları’na oy birliğiyle havale edildi.

Mersin'de bilim, kültür ve sanat dallarında yapılması planlanan 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali', 'Mersin Uluslararası Narenciye Festivali', 'Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'İçel Sanat Kulübü XXIV. Mersin Arkeoloji Günleri', 'I. Uluslararası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi' için Toroslar Belediyesi bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yılmaz, bu etkinliklerin büyük bir bölümünün valiliğin himayesinde gerçekleşen ve kentteki tüm kurum ve kuruluşların katıldığı etkinlikler olduğunu vurgulayarak, “Mersin’in ve Mersin’de üretilen ürünlerin tanıtımı, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde yapılan bu etkinliklere Toroslar Belediyesi olarak biz de katkıda bulunuyoruz. Bu bizim görevimiz” diye konuştu.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen gündem maddelerinin de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda kasım ayında yapılacak meclis toplantı günü, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi.

Toplantı, temenni ve öneriler bölümü ile son buldu. Temenni ve öneriler bölümünde meclis üyelerine asfalt, temizlik, yeşil alan ve eğitim hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tek dertlerinin vatandaşa verimli bir hizmet sunmak olduğunu kaydetti.

“Biz, büyük bir aileyiz”

Belediye başkanlığını aile reisliğine benzeten Başkan Yılmaz, “Aslında belediye başkanlığı aile reisliğine benziyor. Kıt imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak. Biz de imkanlarımızı, personelimizi ne kadar daha verimli hale getirebiliriz, işleri nasıl daha kolay çözeriz bunun çalışmasına önem veriyoruz. Belediyemizin tüm birimleriyle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ekiplerimiz, sahada 7 gün 24 saat çalışıyor. Yazın ağırlıklı olarak köylerimizdeki bağ bahçe yollarını düzenledik. Asfalt yama çalışmalarımızı bazı mahallerimizde tamamladık. Bazı mahallerimizde de MESKİ’nin yaptığı kazı işlemlerinden sonra asfalt yama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 25 kişilik 3 ekiple aynı anda 3 mahallemizde temizlik çalışması yapıyor. Bir taraftan günlük temizlik faaliyeti devam edecek bir taraftan da bu genel temizlik çalışması yapılacak. Sıfır atık çalışmamız var. Ekiplerimiz, okullarımızda bu konuda eğitimler verecek. 300 bin kişinin yaşadığı Toroslarımızda her bir insanımız bizim için değerli ve kıymetlidir. Kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkesi ayrı ayrı seviyoruz. Bu memlekete, bu kente nasıl daha iyi hizmet edebiliriz bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genel Başkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakı devam edecek”

Yılmaz, konuşmasında Cumhur İttifakına da değinerek, “Bir Belediye Başkanı ve hukukçu olarak Cumhur İttifakı’na canı yürekten inanıyoruz ve Cumhur İttifakı ruhunu benimsiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bakışıyla, duruşuyla uyumlu bir şekilde Cumhur İttifakının devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmaları yaparken bu bakışımızda, şunu almalıyız, bunu vermeliyiz diye düşünerek değil. Karşılıksız olarak bu milletin ve bu devletin buna ihtiyacı olduğunu düşünerek bunu yaptık ve bunu yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toroslar Belediye Meclisi, ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunu yapmak üzere 4 Ekim Cuma günü saat 14.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yeniden toplanacak.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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