İŞKUR'dan Mersin GİAD üyelerine bilgilendirme

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri, İŞKUR uzmanlarınca bilgilendirildi.

Mersin GİAD üyeleri, İŞKUR Mersin İl Müdürü Halil Bozkurt ve İŞKUR Uzmanı Muhammet Lütfi Emre’nin teşviklere ilişkin sunumuna katıldı.

İŞKUR Uzmanı Muhammet Lütfi Emre, İŞKUR’un kendine ait teşviklerinde SGK ile bir bağlantısı olmadığını belirterek, "İki kişiyi sigortalı olarak çalıştıran bir işletmeye, İŞKUR üzerinden alınan üçüncü personelin maaşını ve sigortasını karşılıyoruz. Biz buna işbaşı eğitim programı diyoruz. Bir diğer hizmetimiz ise Mesleki Geliştirme İşbirliği Protokolüdür. Bu kapsamda almış olduğunuz personellerin eğitimlerini hem pratik hem de teorik anlamda karşılayacak şekilde, firmanızda kendi işinizi öğreterek ücretini İŞKUR’un karşılamak kaydıyla açmış olduğumuz programlardır. Burada amaç, personelin istihdamının sağlanmasıdır. Şüphesiz SGK olsun İŞKUR olsun istihdama öncülük eden kurumlarda zaten ana hedef istihdamın sağlanmasıdır. Mesleki Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında işveren danışmanınızla yine İŞKUR’a başvurduğunuz takdirde firmanıza bu kurslar açılmış olacaktır" dedi.

Kısa çalışma ödeneği hakkında önemli bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt ise kısa çalışma ödeneğinin işverenlerin kriz aşamasında işçi çıkartma yoluna gitmelerinin önünü kesmek amacıyla uygulanan bir metot olduğunu söyledi. Bozkurt, "Kısa çalışma ödeneği uyguladığımız destek modelidir. Bu metot 2019 yılı öncesinde çok zor süreçlerden geçiyordu. Ama artık öyle değil. Kısa çalışma ödeneği 2019 yılındaki kriz ortamı olduğundan dolayı yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bize başvurduğunuz zaman Adana’daki Rehberlik ve Teftiş Birimi Başkanlığımıza başvurunuzu gönderiyoruz, bir hafta içerisinde başkanlığımızdan gerekli müfettiş geliyor, 3 gün içerisinde de sonuçlanıyor. Kısa çalışma ödeneği, işverenin ekonomik ve finansal anlamda tablolarıyla, bilançolarıyla krize düşme ihtimali varsa ve tarafımızca incelendikten sonra gerçekleşiyor. Bu güne kadar 12 firma bu ödenekten faydalandı ve sadece 1 tanesinin başvurusu geri çevrildi. Kısa çalışma ödeneğinin temel mantığı şudur; biz devlet olarak, 'Yeter ki işçinizi çıkartmayın, o süreçte 3 aylık süreyle biz sizi destekleyelim. İşçi çıkartmak yerine çalıştırdığınız işçilerin maaşının yarısını işveren yarısını da biz ödeyelim' diyoruz. Bu sayede işçi maliyetleri yarı yarıya inmiş oluyor ve işveren girmiş olduğu dar boğazda nefes almış oluyor" diye konuştu.

Vermiş oldukları bilgilerden dolayı İŞKUR yetkililerine teşekkür eden Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, işletmelerin İŞKUR’un teşviklerinden faydalanması gerektiğini ifade ederek, "Devletimizin işverenlere ve işletmelere sağladığı teşvikler sayesinde birçok işsiz vatandaşımız istihdam edilirken, işverenlerimiz de işçi maliyetleri açısından derin bir nefes alıyor. İstihdam seferberliğine destek olan ve işsiz vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayan başta İŞKUR olmak üzere bu alanda çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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