Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı (2) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eylül ayı ihracatı 15 milyar 220 milyon dolar" "Çok şükür Türkiye bir dengelenme süreci içerisine girmiş durumda" "Hedefimiz, Eximbank’taki KOBİ oranını yüzde 75’lere çekmek ve toplam karşıladığı ihracatçı finansman desteğini de yüzde 27’lere çekmek" "Eximbank’ın TL faizlerini bugün itibariyle 9.61 çekmiş bulunuyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu sene ilk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2.56'lık artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin'de düzenlenen toplantıda açıkladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ndeki toplantıda konuşan Pekcan, Mersin'in 1 milyar doları aşan ihracat yapan iller arasında yer aldığını belirterek, 2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptığını, 2019'da daha fazlasını beklediklerini söyledi.



"Eylül ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.7 oldu"

Geçen bir yıllık süreçte kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğini kaydeden Pekcan, bu kapsamda faizlerin de gerilediğinin görüldüğünü ifade etti. Bunların, Türk ekonomisinin gelişmesi açısından önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Eylül ayında ihracatımızın ithalatı karşıma oranı yüzde 89.7 olmuş durumda. Bu da bizim dış ticaret açığımızı azaltıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve cari dengeye de önemli katkı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte, esasen bütün dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor ama çok şükür ki Türkiye, bir dengelenme süreci içine girmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü'nün, dünyadaki ticaret hacmini daha önce yüzde 2.6 olarak revize ettiğini hatırlatan Pekcan, "Dün bunu yüzde 1.2'ye düşürdü. Yüzde 50'den fazla bir düşme dünya ticaret hacminde. Biz Türkiye olarak bakıyoruz ama dünyayı bir bütün olarak görmemiz lazım. IMF verilerine göre 2018 yılı ekim ayında küresel büyüme 3.7 açıklanmıştı, birkaç kere revize edildi, en son nisan ayında revize edilmişti, temmuz ayında bir daha revize edildi, yüzde 3.2 oldu küresel büyüme. Çin ve Hindistan'daki büyümelerde bile sıkıntı yaşanıyor. Çin ve Hindistan'ı bu 3.2'den çıkardığımız anda, küresel büyüme aslında IMF verilerine göre yüzde 2 seviyesinde. Yine IMF verilerine göre bizim en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz AB'de büyüme beklentisi yüzde 1.3 olarak aşağı yönde revize edildi. İngiltere'nin 1.3, Almanya'nın binde 4 olarak revize edildi. Esasında bunlar durgunluk seviyelerinde büyüme oranları. Bütün bunlara rağmen Türkiye olarak, ihracatımızda dengeli ve istikrarlı bir büyümeyi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dengelenme ve istikrarın herkes için çok önemli olduğuna işaret eden Pekcan, pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'yeni ekonomi programı'nı açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Burada kısa ve orta vadeli hedeflerimizi ortaya koymuş oldu. Gerek enflasyon, gerek büyüme, gerek cari açık olarak. Küresel konjonktürde şu anda Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeler zor bir süreçten geçiyor. Bizler kendi ekonomi programımız çerçevesinde yolumuza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ben göreve geldiğimiz günden itibaren, istişarelere çok önem veriyorum. Kendi sorunlarınızı en iyi siz biliyorsunuz. Eğer bu mevzuatı uygunsa biz hemen uygulamaya geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığının bize verdiği esneklikle çok hızlı karar alıp uygulama yapabiliyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar ihracatçılarımızla bir araya geliyoruz."



"Teknoloji odaklı üretim ve ihracatı destekliyoruz"

29 Ağustos'ta ihracat ana planını açıkladıklarını da dile getiren Pekcan, "Burada kritik alanlarda kritik yol haritamızı belirledik. Bunun dışında ihracatın finansmanı konusunda da ciddi çalışmalar yürüttük. Hedefimiz Eximbank'tan yararlanan ihracatlarda KOBİ oranını yüzde 75 seviyesine çekmek, şu anda biz yüzde 72.2 durumdayız. Bakanlık olarak teknoloji odaklı üretim ve ihracatın desteklenmesi yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yönde aktif çalışan serbest bölgelerimize ilaveten ihtisas serbest bölgeleri projesini hayatı geçiriyoruz. Buralarda daha çok yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji üretimi ve ihracatını destekleyeceğiz. Günümüzün en önemli olgularından biri olan dijitalleşmeyi de bakanlık olarak ele aldık ve bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz. Artık ihracatınızı online olarak yapabiliyorsunuz. Devlet desteklerinin tamamını da bu sene içinde online olarak başvurabilecek, alabileceksiniz. Kısacası gelecek odaklı proaktif hedefler ortaya koyarak, bu hedefler doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.



"Eylül ayı ihracatı 15 milyar 220 milyon dolar"

İhracatın artmaya devam ettiğini ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Pekcan, 2018 yılında net ihracatın büyümeye katkısının yüzde 4.2 iken, 2019'un birinci çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 12.1, ikinci çeyreğinde ise 7.4 puan olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'nin 2018 yılı Eylül ayında en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Pekcan, "Yüzde 22.7 artışla gerçekleşmişti 2018 yılı Eylül ayı ihracatı ve ihracat artışında zirve yapmıştık. Bu sene onu yakaladık, biraz da geçtik. Bu sene eylül ayı ihracatımız 15 milyar 220 milyon dolar. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15.7 üzerinde. Bu sene ilk 9 aydaki ihracatımız da 132 milyar 505 milyon dolara ulaşmış, yüzde 2.56 artışla" diye konuştu.



"İhracatımız miktar olarak artıyor ama değeri artmıyor"

Geçen senenin baz etkisi dikkate alındığında, bu sene hem geçen senenin yakalanması hem de onun üzerine çıkılmasının gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu ihracat dinamizmini ortaya koymaktadır. Ancak buna bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum ben ihracat artışımıza bu sene. Verilere göre, 2019'un ilk 6 ayında dünyadaki emtia fiyatları yüzde 5.7 düşmüş. Bizim ihraç fiyatlarımıza baktığımız zaman ağustos dahil, miktar bazında ihracatımız yüzde 10.8 artmışken, değer bazında 2.6 artmış. Dolayısıyla ihracatımız miktar olarak artıyor ama değeri artmıyor. Fiyatlarımız, dünyadaki genel trende göre dönüşmüş. Tabi bunun yanında dünyadaki konjonktürel etki de var muhakkak. Ayıra dolareuro paritesinin de etkisi var. Geçen sene ilk 9 ayın ortalama kuru dolareuroda 1.20, bu sene 1.13. Buna baktığımız zaman, 8'nci ay sonu itibariyle 3 milyar 460 milyon dolar gibi ihracatımızın etkilendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"İthalat yüzde 15.3 gerileyerek 153 milyar 913 milyon dolar oldu"

Bütün bu şartlara rağmen 9 aylık ihracat değerlerine bakıldığında olumlu bir artış trendi ile ihracat artışının devam ettiğini vurgulayan Pekcan, "İthalatımıza gelince. Geçen senenin aynı dönemine göre binde 1.5 oranında artmış, 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca 9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15.3 gibi bir gerileme ile 153 milyar 913 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler doğrultusunda geçen senenin ilk 9 ayında 52 milyar 500 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, yüzde 68.8 oranında düşerek 16 milyar 400 milyon dolara düşmüştür. Bu aslında bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 86'dır, 9 aylık ortalaması. Bu da 31.1 milyar dolar dış ticaret hacmi azalmış olup, ülkeye dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin yine Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, bu rakamlara ulaşılmasında gösterdikleri çabalar için tüm ihracatçılara da teşekkür etti.



“Eximbank’ın TL faizlerini bugün itibariyle 9.61 çekmiş bulunuyoruz”

“Mersinlilere bir müjde veriyoruz. Eximbank’ın açılışını yapıyoruz” diyen Pekcan, Eximbank’ın TL kredilerini düşürdüğü bilgisini de vererek, şunları söyledi:

“Eximbank bu sene 20 milyar doları kredi, 12,5 milyar doları da sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolar ihracat finansmanı sağlamış durumdadır. Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 53,3’ünü tek başına Eximbank vermektedir. Sigortada da bankacılıkta ihracat sigortasında bir numara konumundadır. Hedefimiz, Eximbank’taki KOBİ oranını yüzde 75’lere çekmek ve toplam karşıladığı ihracatçı finansman desteğini de yüzde 27’lere çekmek. Eximbank ayrıca, uzun vadeli, düşük faizli finansman fon temin etmektedir, bunları ihracatçılarımıza verebilmek için. Bu sene ilk 9 ayda 2.8 milyar dolarlık fon temin etmiş bulunmaktadır. Faizlerin düşmesinden bahsettik; Eximbank’ın hepinize daha da güzel bir müjdesi var. Bildiğiniz gibi Eximbank KOBİ’lere ve orta ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürün ihracatı yapan firmalarımıza TL kredi vermektedir ve Eximbank’ın TL faizleri bugün itibariyle 9.61 oldu. Yüzde 10’un da altına çekmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun.”

Eximbank’ın, Mersin’de yılın ilk 9 ayında 145.4 milyon dolarlık kredi kullandırdığını belirten Pekcan, “44.8 milyon dolar sigorta yapılmış Mersin’den. Toplam 190 milyon dolar finansman sağlanmış Mersin’e. Ayrıca, Mersin’in ilk 8 aylık ihracatının da yüzde 16’sı Eximbank tarafından finanse edilmiş” ifadelerini kullandı.



“Biz yolumuza, sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz”

Göreve geldiği günden itibaren istişarelere önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, “Gerek ihracatçılarımızla gerek esnaf sanatkarlarımızla gerek sanayi ticaret odalarımızla karşılıklı görüşüyoruz. Bu görüşler çerçevesinde de stratejilerimizi belirliyoruz ve sizlerle beraber bunları uygulamaya koyuyoruz. Biz yolumuza, sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızın da el birliğiyle hem Mersin için hem ülkemiz için toplum refahını artırıcı katkıları olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek, AKİB binasında hizmete giren Eximbank Mersin Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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