Mersin'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği Tüm Türkiye'de aynı anda yapılan etkinlikle, il genelinde 374 farklı noktada, 305 trafik personeli, 2 bin 182 diğer birim personeli olmak üzere 2 bin 487 kişinin katılımıyla trafikte 'yaya önceliğine' dikkat çekildi Vali Yardımcısı Süleyman Deniz: "Kanunlarda geçiş öncelikle yaya verilmiştir"

Mersin'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği düzenlendi. İl genelinde 374 farklı noktada, 305 trafik personeli, 2 bin 182 diğer birim personeli olmak üzere 2 bin 487 kişinin katılımıyla trafikte 'yaya önceliğine' dikkat çekildi.

Tüm Türkiye'de aynı anda yapılan etkinlik Mersin'de de düzenlendi. İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda da bugün tüm Türkiye'de 'yaya güvenliğinin nöbetindeyiz' etkinliği düzenlendi. Mersin'de İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami önünde yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ile protokol üyeleri katıldı.Burada ellerinde uyarı dövizler bulunan çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, yayalar için nöbette olduklarını kaydederek, "Şu anda tüm Türkiye'de aynı anda yaya güvenliği için nöbetteyiz. İlimizde 374 noktada 2 bin 487 personel görev almaktadır. Burada amaç farkındalık oluşturmak ve yayalarımızın özellikle yollarda, karşıdan karşıya geçerken sürücülerimizin hıza ve kurallara dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarında, kanunda geçiş öncelikle yayaya verilmiştir. Sürücülerimiz trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir çünkü trafik kuralları denenerek, uzun süre içinde tespit edilmiş ve insanımızın hem malını hemde canını korumaya dönük olarak ortaya konulan kurallardır. Kurallara uyduğumuz da ciddi anlamda kazanımlar oluyor. Son yaptığımız çalışmalarda kazalarda yüzde 43 azalma olmuştur. Bu ciddi anlamda yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Bütün görevlilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise İçişleri Bakanlığı'nın bu yıl trafiğe dönük birçok projesinin olduğunu belirterek, "Bu yaya öncelikli projemizde bu yıl başladı ve bugün bütün Türkiye'de hep birlikte nöbetteyiz. Burada farkındalığı artırarak yaya öncelikli, şehir trafiğinde güvenli bir akış sağlamak için sürücülerimizin farkındalığını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Aldığımız tedbirler ve uygulamalarla kentimizde ölümlü trafik kazalarında yüzde 36'lık bir azalma oldu. Biz bu hedefi daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah ölümlü kazalarının hiç olmadığı bir trafik akışını sağlarız. Desteklerinden dolayı bütün kamu kurumlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar, ellerindeki dövizlerle yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerek sürücüleri uyardı. Ardından Vali Yardımcısı Deniz ve yanındakiler toplu taşıma araçları ve arabaları tek tek gezerek, yayalara artık trafikte öncelik verilmesi için hazırlanan broşürleri dağıttı.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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