Kaymakam Otcu’dan şehit ailelerine ziyaret

Mersin’in Tarsus ilçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Göreve geçen ay başlamasına rağmen her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ailelerin hayır duasını aldı.

Kaymakam Otcu, ilk olarak Şehitlertepesi Mahallesi’nde ikamet eden Güneydoğu Gazisi Menderes Say etti. Daha sonra Sayköy Mahallesi’nde oturan Şehit Musa Sayan’ın ailesinin ardından Kaklıktaş Mahallesi’ndeki Şehit İsrafil Işık’ın ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Otcu, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Şehitliğin dinimizde en yüce makamlardan biri olduğunu, şehit ailelerinin kıymetli ve özel insanlar olduğunu ifade eden Kaymakam Otcu, her zaman şehit aileleri ile randevusuz bir şekilde mesai saati gözetmeksizin görüşerek, sürekli onlarla diyalog içerisinde olmanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Kaymakam Otcu, “Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Devletimizin tüm kapıları her zaman açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum” dedi.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:32

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.