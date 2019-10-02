Alman Natalie Müslüman olup, Neyla Nadide ismini aldı Alman öğrenci ezan sesinden etkilendiğini belirtti

Mersin’in Erdemli ilçesine gezmek için gelen Alman öğrenci Natalie Nametso Ehrmann, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman olup, Neyla Nadide ismini aldı.

Almanya’da üniversite öğrencisi olan ve gezmek için Erdemli’ye gelen Natalie Nametso Ehrmann, Müslümanların dinlerine olan bağlılıkları ve yardımlaşma duygularının dikkatini çektiğini belirtti. En çok da ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Ehrmann, kararının ardından Erdemli İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaatta bulunduğunu anlattı.

İlçe müftülüğünde ise ihtida merasimi gerçekleştirildi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Natalie Nametso Ehrmann, Neyla Nadide ismini aldı. İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Neyla Nadide’ye İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Neyla Nadide şahitlerin huzurunda Kelimei Şahadet getirdi ve Müslüman oldu.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, “Hak din ve Allah katında tek din İslam'dır. İslam pazarlıksız, beklentisiz sevgidir. Neyla Nadide kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin dinimizi seveceğinden eminim. Bu merasimde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşimize Müslüman olduğuna dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz” dedi.

Merasim sonrasında İlçe Müftüsü Dr. Erenay, Neyla Nadide’ye ihtida belgesini takdim etti.

MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:32

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.