Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.

Traktörü bozulan İnsafil Ateş, aracın bakımını yapmak istedi. Ateş, traktörün aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MERSİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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