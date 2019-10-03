Kanas, KKTC'ye götürülen eroini buldu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

MERSİN´de, özel eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada KKTC'ye götürülmek istenen 4 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden getirilen uyuşturucunun KKTC'ye götürüleceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, zanlının H.İ. olduğunu tespit etti. Erdemli ilçesinden takibe alınan şüphelinin bulunduğu otomobil, Silifke Limanı girişinde durduruldu. Aramada kullanılan narkotik dedektör kepeği Kanas'ın tepki verdiği bagajda, gizli bölmeler içinde 1,5 kilogram eroin bulundu. 4 poşet içerisinde ele geçirilen eroine el konulurken, şüphelinin Erdemli'deki evinde de arama yapıldı. Evde de valiz içerisinde 2,5 kilogram eroin bulundu. Sorgusunun ardından adlieyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.



MERSİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.