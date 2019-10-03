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AKİB’den 9 ayda 9,7 milyar dolar ihracat AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, bu yılın ilk 9 ayında ...

İHA

AKİB’den 9 ayda 9,7 milyar dolar ihracat AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, bu yılın ilk 9 ayında 9,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yüzde 11 artış elde ettiklerini belirtti Uğur, AKİB’e bağlı 8 birliğin genel ihracatın yüzde 8,1’ini karşıladığını, eylül ayında 1 milyar 41 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi Uğur: "Ortaya çıkan rakamlar ihracatçılarımızın gurur duyması gereken bir başarı hikayesidir"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, bu yılın ilk 9 ayında 9,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yüzde 11 artış elde ettiklerini belirtti. Hayri Uğur, AKİB’e bağlı 8 birliğin genel ihracatın yüzde 8,1’ini karşıladığını, eylül ayında 1 milyar 41 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi. AKİB’in son 12 ayda 13,5 milyar dolarlık ihracat performansına imza attığını kaydeden Uğur “Ortaya çıkan rakamlar ihracatçılarımızın gurur duyması gereken bir başarı hikayesidir” dedi.
Türkiye’nin 2019’un ilk 9 ayında 132,5 milyar dolarlık ihracat yapıp, yüzde 2,56 artış sağladığını anımsatan Uğur, aynı dönemde AKİB olarak 9,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 11 artış sağlamayı başardıklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin Mersin’de bir araya gelip, Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin ev sahipliğinde eylül ayı ihracat rakamlarını açıklamasının ardından, AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ortaya çıkan bölgesel ihracat performansını değerlendirdi.
"İhracatçılarımızı tebrik ediyorum"
Hayri Uğur, “AKİB’e bağlı birliklerimiz 9 aylık dönemde 9,7 milyar dolar ihracat geçekleştirdi. Son 12 aylık ihracat performansımız ise 13 milyar 450 milyon dolara erişti. AKİB olarak Türkiye geneli ihracatın yüzde 8,1’ini karşıladık. Eylül ayında ise 1 milyar 41 milyon dolar dış satım gerçekleştirdik. İlk dokuz ayda en fazla ihracat yaptığımız ülke 779,5 milyon dolar ile Irak oldu. 753,4 milyon dolar ile İspanya ikinci, 628 milyon dolar ile Mısır üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde Nijerya’ya ihracatımızı yüzde 564, Malta’ya yüzde 145, Hollanda’ya yüzde 83 artırma başarısı gösteren AKİB üyesi ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Çukurova Türkiye’nin parlayan yıldızıdır"
Mersin, Adana ve Hatay’ın içinde bulunduğu bölgenin ana ihracat pazarının son yıllarda çeşitli politik ve konjonktürel nedenlerle dar boğaza girdiğini, hatta dönem dönem Suriye, Libya, İran, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ihracatın tamamen durduğunu kaydeden Hayri Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı; “Bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen bölge olarak ihracatımızı artırma başarısını gösterdik. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak; 2017 yılında 11,7 milyar dolar, 2018 yılında 12,5 milyar dolar, 2019 yılın ilk 9 ayında ise 9,7 milyar dolar, son 12 ayda ise 13,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu veriler bölge ihracatçılarımızın gurur duyması gereken bir başarıdır. AKİB olarak yeni başarı hikayeleri yazmak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz.”
Çukurova bölgesinin yaş meyve sebze, gıda sanayi, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörde ülke genelinde söz sahibi olduğunu dile getiren AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türkiye yaş sebzesinin yüzde 46 sının; narenciyenin yüzde 76 sının ve bakliyat ihracatının ise yüzde 85’inin Çukurova bölgesinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Hayri Uğur, “İklim, coğrafi konum ve nüfus avantajı Çukurova Bölgesi’ni diğer bölgelerin önüne taşıyor. Çukurova, Türkiye’nin parlayan bir yıldızıdır” dedi.

"Gıda sektöründe uluslararası markalar oluşturmalıyız"
Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunu, içinde bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle pazarlara olan yakınlığını ve her tür ürünün yetişebildiği iklim avantajlarını fırsata çevirmek gerektiğini dile getiren Hayri Uğur, Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan İhracat Ana Planı’nın kendileri için de yol haritası olduğunu aktardı. Uğur, “İhracat Ana Planı’nda belirlenen 5 hedef sektör olan makine, otomotiv, elektrikelektronik, kimya ve gıda endüstrisi ile 17 hedef ülke içinde yer alan ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili bölgemiz ihracatçıları için de stratejik önem arz etmektedir” diye konuştu.
Uğur, Ticaret Bakanlığı’nın gıda sektörünü hedef sektörlerden biri olarak belirlemesinin Çukurova bölgesi için inanılmaz fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirerek şunları ifade etti:
“İhracat Ana Planı’nda belirlenen hedef sektörler ve ülkeler bölge olarak bizim için ciddi fırsatlar sunuyor. Hedef sektörlerden biri olan gıda sanayinde ise bu fırsatlar adeta katlanarak artmakta. Şimdi bizim yapmamız gereken sanayi ile tarımı buluşturacak daha çok projeler yapmaya ve gıda sektöründe uluslararası markalar oluşturmaya gelmiştir. Oluşturacağımız uluslararası gıda markalarının katkısı ile 2023 yılı hedefi olan 226 milyar dolar ihracat rakamını 1015 yıl içinde sadece gıda sektörü olarak yakalayabiliriz.”
17’inci şubesini Mersin’de açan Eximbank’ın, hem alacakları sigortalamada hem de düşük faizli kredi kullandırmada ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının da çok olumlu olduğunu, yatırımcının iştahını açacağını, üreticiler ve ihracatçılara destek olacağını, olumlu sonuçlarının en kısa zamanda görülmeye başlanacağını da sözlerine ekledi.

MERSİN

03 Ekim 2019 Perşembe

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