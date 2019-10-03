Erdemli Belediyesi, geleceğin sanatçılarını arıyor

Erdemli Belediyesince her yıl açılan sanat kurslarına müracaatların başladığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kursların Çocuk Korosu, Türkülerin Dansı Halk Dansları Topluluğu, Çağdaş Türk Müziği Korosu, Şehir Tiyatrosu, Yaratıcı Drama, Resim, Müzik, Fotoğraf, Satranç, Kukla Atölyesi, Yazarlık Okulu gibi alanlardan oluşacağı kaydedilirken, müracaatların ekim ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

"Sanatsal gelişim diğer gelişmeleri tetikler"

Sanat kurslarının ve buradan mezun olan öğrenciler tarafından kurulan sanat topluluklarının son derece önemli bir yeri olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu kurslar sayesinde, bir taraftan ilçe halkını sanatla buluşturarak şehrin kültürel ve sanatsal yönde gelişimine katkıda bulunduklarını, bir taraftan da ilçe dışında düzenlenen fuar, festival, şölen gibi etkinliklerde sahne alarak ilçeyi temsil ettiklerini ve bu sayede ilçenin tanıtıma katkı sunduklarını vurguladı. Tollu, "Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ ifadesinden hareketle sanatın önemini idrak ediyoruz. Bir şehrin gelişmesinde en önemli unsur, sanattır. Çünkü diğer gelişmelerin de özünde sanat yatar. Sanatla, kültürle uğraşan insanın ufku açık olur, dünyaya farklı bir pencereden bakabilirler. Daha çağdaş bir yorumlama getirerek diğer gelişmeleri de tetikler. Bu yüzden, Erdemli'de bugüne kadar ihmal edilmiş olan kültür ve sanat hayatını yeniden canlandırmaya gayret ediyor, bunda da bugüne kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

MERSİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

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