Mersin'de çocuk koruma hizmetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Mersin'de çocuk alanında hizmet veren kamu, kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı Çocuk Koruma Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bir kafede yapılan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürü İsmail Petek başkanlık ettiği toplantıya, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda son üç ayda çocuk alanında hizmet veren kurumlarca yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlarla, uygulamalar anlatılıp, tartışıldı. Burada konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, çocuklarla alakalı bu tür toplantıların çok yararlı olduğunu. bundan sonrada destek vermeye ve katılım sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Bedrettin Gündeş ise belediye olarak bundan sonraki toplantıya ev sahipliği yapacaklarını kaydederek, "Büyükşehir'in çocukla alaka tüm birimlerinin bu toplantıya katılarak katılımcı belediyecilik çerçevesinde yürütülen hizmetlere belediye olarak da katkı vereceğiz. Çocuk Şube Müdürü İsmail Petek'de bu toplantının Çocuk Şubesi önceliğinde yapılması ve bunun diğer kurumlarımızca sahiplenilmesi bizleri mutlu etmektedir. Amacımız çocuklarımıza yardım etmek ve onların geleceklerini kazanmak adına katkı vermeye devam etmektir" dedi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

MERSİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.