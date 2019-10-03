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MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi

İHA

MTSO iştiraklerinden YFM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini, bir firmanın metal sac işleme ve çelik kaynak alanında sınava girip başarı gösteren çalışanlarına verdi.

MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi

MTSO iştiraklerinden YFM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini, bir firmanın metal sac işleme ve çelik kaynak alanında sınava girip başarı gösteren çalışanlarına verdi.
Bölgedeki rekabet gücünü artırmak ve aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek personelin yetişmesine fayda sağlamak amacıyla kurulan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iştiraki YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi; ilk belgelerini dağıttı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek’in de katıldığı törende, hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme teknoloji sanayisi için makineler üreten bir firmanın 50 çalışanına belgeleri takdim edildi.
Törende bir konuşma yapan MTSO Başkanı Kızıltan, eğitimin önemini vurgulayarak, “Eğitim hayat boyu devam edecek bir süreç. İnanıyorum ki, zorunluluk olmasa da sizler bu eğitimleri alıp kendinizi geliştirme yönünde adımlar atacaktınız” dedi.
Firma yetkilileri, yıl sonuna kadar makine montaj, metal sac kesim, CNC programcı, plazma kesim, torna, otomasyon sistemleri, elektrik tesisat, pano montajı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgelendirme sürecinin de tamamlanacağını bildirdiler.

MERSİN

03 Ekim 2019 Perşembe

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