Tarsus Belediyesi, eylül ayında 476 sokak hayvanını tedavi etti

Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından eylül ayı içerisinde 476 sahipsiz sokak hayvanına tıbbi müdahale yapılarak tedavileri gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile hayvan barınağı baştan aşağı yenilendi. Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ismi verilen barınakta, uzman veteriner hekim alınarak, ameliyat ile tedavi bölümlerinde iyileştirme yapıldı.

Hayvan bakım evinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma işlemlerine başlanırken, eylül ayında 476 sahipsiz sokak hayvanına tıbbi müdahale yapıldı. Barınakta son bir ay içerisinde ise 96 köpek kısırlaştırılırken, 32 hayvan sahiplendirildi, 80 hayvan doğaya bırakıldı. Barınağa son bir ayda 40 hayvan gelirken, doğaya salınmayı bekleyen 82 hayvan ve kısırlaştırmayı bekleyen 8 köpek bulunuyor.



Yaralı hayvanlara anında müdahale

Bunun yanı sıra ekipler, trafik kazası sonucu yaralanan hayvanlara anında müdahalede bulunuyor. Yine eylül ayı içerisinde gecenin geç saatlerinde yaralama vakası ile Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen 40 hayvan tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Mehmet Demir, “Gece yaralanmalarında ihbar geldiğinde, hiç zaman kaybetmeden merkeze gidiyoruz. Özellikle yaralanan kedi veya köpek dostlarımıza anında müdahalede bulunuyoruz. Yaralanan sokak dostumuzu daha sonra burada gözlem altında tutuyoruz. Tedavi süreci tamamlanıp, iyileşmesinin ardından doğaya bırakıyoruz” dedi.

MERSİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.