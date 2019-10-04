Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kentinde incelemelerde bulundu

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele ile birlikte kazı çalışmalarının devam ettiği Uzuncaburç Antik Kentini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Mersin’in en önemli antik zenginliklerinden bir olan Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kentinde MEÜ tarafından gerçekleştirilen kazılar devam ediyor. Rektör Ahmet Çamsarı da Uzunburç’u ziyaret ederek, kazı çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Çamsarı’ya, MIP Genel Müdürü Daele de eşlik etti. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göknil Nur Koçak ile MIP İç Denetim ve Risk Yönetimi Grup Müdürü Sam Kai Mıng’ın da yer aldığı ziyarette antik kent gezilerek kalıntılar ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Gezide, Çamsarı ve Daele, hem Uzuncaburç Antik Kenti hem de MIP ve Mersin Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi olası projeler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

MEÜ adına kazıları gerçekleştiren Kazı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, verdiği bilgide, Uzuncaburç Antik Kentinin Mersin ve çevresi için son derece önemli olduğunu söyledi. Aydınoğlu, sürdürülen projenin MEÜ’nün çalışmalarına, Mersin’in kültürüne, turizmine ve ekonomisine sağlayacağı katkıya da değindi. Çamsarı’nın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar’ın bu çalışmaları başından beri destekleyerek Cumhurbaşkanlığı kararı ile kazıların MEÜ’ye kazandırılmasında katkıları olduğunu belirten Doç. Dr. Aydınoğlu, bu desteğin yapılan ziyaretler ve toplantılarla devam ettirildiğini ifade etti.

MERSİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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