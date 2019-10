TOBB Başkanı Hisarcıklıoğu: "Fırsatların kazası olmaz” "Elinizdeki fırsatları değerlendirerek ürünlerinize yerel coğrafi işaretlerinizi alın” çağrısı yaptı

TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, "Elinizdeki fırsatları değerlendirerek ürünlerinize yerel coğrafi işaretlerinizi alın” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayında yaptığı konuşmada, "Yıllardır öncülük ettiğimiz Silifke’nin çileğini sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor. Ama bunu sadece tanıtmak yetmez bunu koruyup kazanca dönüştürmek lazım. Bunun yolu da coğrafi işaret almaktan geçiyor. Bunu başlattık ve sonucunu da aldık. Artık Silifke’nin çileği tescilli olarak Silifke’nin oldu. Bu yöresel ürünlere sahip çıkılması açısından çok önemli. Şimdi sırada türkülere, şarkılara konu olmuş bir Silifke yoğurdu var. Çilekten önce Silifke’nin yoğurdunu bilirim ama halen Silifke’nin yoğurdunun bir tescili yok" diye konuştu.

Ülkenin ekonomide lider olmasını istiyorsak bunun ancak ekonomi ve iş dünyasıyla olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu,

"Onların da asli merkezleri Ticaret ve Sanayi Odalarıdır. O zaman vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesi Almaya, Fransa, İtalya, İngiltere ile aynı standartta üyelerine hizmet ediyorsa bizim ticaret odalarımızın da bu seviyede hizmet etmeleri lazım dedik. Bu konuda odalarımız peşimize takıldı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odamız da hizmet kalitesiyle beş yıldızı almayı hak etti. Bundan dolayı da Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını kutluyorum” dedi.

Yerel kalkınmanın anahtarının yöresel ürünler olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,şöyle devam etti:

"Yöresel ürünlerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar yerel kalkınmayı sağlamış oluruz. Bunun olmazsa olmazı budur. Yılda bir sefer bütün Türkiye’de ki 81 vilayeti ziyaret eden bir kardeşinizim. Gördüğüm müthiş bir çeşitlilik var, müthiş bir lezzet coğrafyası var. Ama maalesef sadece o bölgede veya o ilde sınırlı kalmış. Bundan da çok üzülüyorum. Alamlar, İtalyanlar, Fransızlar birer peynirleri ile üçer, dörder milyar kazanırken, dünya çapında bu işi yaparken, bizim neredeyse her ilçede kendine has bir peyniri var. Maalesef biz ürünlerimize sahip çıkmadığımız için, maalesef para etmiyor. Coğrafi işaret demek bir liraya sattığın ürünü, iki liraya satmak demek. Zenginleşebilmenin yolu buradan geçiyor. Çilekte yaptığımız gibi patent kurumundan coğrafi işaretini aldıktan sonra bütün Avrupa’da tescil ettirmek lazım. Şu anda 400 civarında coğrafi işaretimiz var. Avrupa’da Amerika'da yoğurdu Yunan yoğurdu diye satıyorlar. Halbuki yoğurt bizim atalarımızdandır. Kafkaslardan, Orta Asya’dan gelen kültürümüzdür. Yoğurdumuza sahip çıkamadık.”

Antalya’da yöresel ürünler fuarı düzenlediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "14 milyon turist buraya geldiği için düzenledik. Bizim ürünlerimizi turistler yiyerek, tadarak Türk lezzetlerini tanıyorlar. Yöresel ürünlerimizi tanıtabilmek için bunu her yıl farklı bir bölgede yapacağız. Namazın kazası var ama fırsatların kazası yok. Fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Fırsat gittiği zaman bir daha geri gelmez. Şikayeti bırakıp fırsatlarınızı değerlendirin. Şikayeti bırakıp, fırsat ne, nerede buna bakıyor olmanız lazım” dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen 2. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı da katıldı.

