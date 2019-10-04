Gültak: “Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, muhtarların, belediyeler ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, muhtarlarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Gültak, kadın muhtarların artması temennisinde de bulundu.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu yönetimi, makamında ziyaret ettikleri Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a, muhtarlarla birlik, beraberlik ve uyum içerisindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Ziyarete; Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Osmaniye Köy Muhtarları Derneği Başkanı Ali Kama, Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Tokgöz, Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü ve Akdeniz'e bağlı muhtarlar katıldı.

İki dönemdir Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Akdeniz Federasyon Başkanlığını yürüten Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarla değerlendirme toplantısına katılmak üzere Mersin’e geldiklerini söyledi. Gülcü, “Mersin’i ziyaretimizde, Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın da misafiri olduk. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımız Bekir Aktürk'ün selamını da getirdik. Muhtarlardan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, buradan şükranlarımı iletiyorum. Akdenizli muhtarlarla uyum ve birlik içindeki çalışmalarından dolayı Başkanımız Gültak'a da teşekkür ediyorum” dedi.



“Kadın muhtarlarımızın sayısının artmasını istiyoruz”

Gültak da muhtarların, belediyeler ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünün altını çizerek, “ Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın kalplerinde; memlekete hizmet, vatan, millet sevgisi var. Cumhurbaşkanımızın, muhtarlarımızın hizmet ve yaşam standartlarının yükseltmesinin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu görüyorum. Yeni yasalarla birlikte muhtarlarımız daha rahat bir ortamda çalışıyor. Bu da muhtarlarda büyük bir memnuniyet sağlamıştır. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve onlara yönelik güzel faaliyetlerimiz var. Muhtarlarımızı önemsiyoruz ve onlarla sürekli diyalog içindeyiz. Bunun yanında kadın muhtarlarımızın sayısının artmasını da temenni ediyoruz” diye konuştu.

MERSİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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